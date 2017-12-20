Россия выдвинула условия возвращения своих офицеров в СЦКК

Россия готова вернуть своих военных в совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе при выполнении ряда условий.

Об этом сообщил представитель Украины в минской подгруппе трехсторонней контактной группы по вопросам безопасности Евгений Марчук.

"Вывод РФ своих военных из состава СЦКК встревожил не только Украину. Это решение вызвало резкую отрицательную реакцию не только США, Великобритании, Германии, но и других стран Европы", – отметил он в Facebook.

"Только что представитель РФ в нашей группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определённых условиях. Это утверждение положения об СЦКК, их статуса, гарантий безопасности и т.п.", – сообщил Марчук.

Он уточнил, что ранее "все затраты на содержание россиской части СЦКК несла Украина, в том числе и гарантии их безопасности".

Полный текст заявления Марчук анонсировал на позже.

Как известно, 7 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российских офицеров в СЦКК на Донбассе поставили в "невыносимые условия".



14 декабря наблюдателям миссии ОБСЕ передали письмо от Минобороны РФ с сообщением о том, что Россия собирается отозвать с территории Украины офицеров своих вооруженных сил из СЦКК.

19 декабря российские офицеры из состава СЦКК вернулись в Россию.



Звучали предположения, что это свидетельствует о намерении России усугубить вооруженный конфликт. В частности, обострение на Донбассе не исключал спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил журналистам: "Мы не можем исключать, что они выводят своих офицеров для того, чтобы начать активизацию не просто военных провокаций, а уже военных действий".



Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон – группа по контролю за соблюдением Минского протокола, в которую входят представители Украины и России. В частности, участники СЦКК договариваются о прекращении огня и помогают гарантировать безопасность миссии ОБСЕ.