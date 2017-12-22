Нидерланды готовы принять Саакашвили

Нидерланды готовы принять лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили, если он покинет Украину.

Об этом заявил нидерландский министр иностранных дел Халбе Зейлстра, передает Deutsche Welle.

"Он женат на нидерландке, и если он подаст заявку на паспорт, по нидерландскому законодательству, это возможно", - пояснил Зейлстра.

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Саакашвили.



Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под таким анкетой.



Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.



Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.



Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".



Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.



11 декабря Печерский райсуд Киева отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры, которая просила для Саакашвили круглосуточный домашний арест, и отпустил экс-президента Грузии, лидер партии "Движение новых сил" на время расследования, а не выбрав ему ни меры пресечения.



15 декабря Генпрокуратура подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей инстанции отправить Саакашвили под домашний арест.

21 декабря СМИ сообщили, что Нидерланды удовлетворили запрос экс-президента Грузии и лидера "Руху новых сил" Михаила Саакашвили на получение визы.

Позже в тот самый день Саакашвили заявил, что у него есть предложения о предоставлении гражданства от нескольких европейских стран, но он намерен отстаивать свои права в Украине.