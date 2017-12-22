Нидерланды готовы принять Саакашвили

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Пятница, 22 декабря 2017, 18:57

Нидерланды готовы принять лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили, если он покинет Украину.

Об этом заявил нидерландский министр иностранных дел Халбе Зейлстра, передает Deutsche Welle.

"Он женат на нидерландке, и если он подаст заявку на паспорт, по нидерландскому законодательству, это возможно", - пояснил Зейлстра.

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под таким анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

11 декабря Печерский райсуд Киева отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры, которая просила для Саакашвили круглосуточный домашний арест, и отпустил экс-президента Грузии, лидер партии "Движение новых сил" на время расследования, а не выбрав ему ни меры пресечения.

15 декабря Генпрокуратура подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей инстанции отправить Саакашвили под домашний арест.

21 декабря СМИ сообщили, что Нидерланды удовлетворили запрос экс-президента Грузии и лидера "Руху новых сил" Михаила Саакашвили на получение визы.

Позже в тот самый день Саакашвили заявил, что у него есть предложения о предоставлении гражданства от нескольких европейских стран, но он намерен отстаивать свои права в Украине.

Темы: Саакашвили
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