КПРФ выдвинула кандидатом в президенты директора совхоза им. Ленина Грудинина

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Воскресенье, 24 декабря 2017, 02:44

Коммунистическая партия России (КПРФ) на съезде в субботу, 23 декабря, официально выдвинула кандидатом в президенты директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Об этом сообщает РБК.

"За кандидатуру Грудинин проголосовали 303 делегата, против - 11", - говорится в заявлении коммунистов.

Грудинин не входит в КПРФ, но неоднократно называл себя сторонником идей партии. До 2010 года Грудинин был членом партии "Единая Россия".

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который отказался от выдвижения своей кандидатуры, возглавит предвыборный штаб.

Как известно, 6 декабря президент РФ Владимир Путин объявил об участии в выборах президента в четвертый раз, на выборы он пойдет как самовыдвиженец.

О намерении участвовать в них объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова.

По результатам опроса, который провела российская негосударственная исследовательская организация "Левада-Центр", на выборах президента РФ кандидатуру действующего главы Владимира Путина готовы поддержать 61% избирателей. 

Темы: Росcия виборы
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