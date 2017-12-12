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РосСМИ: Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем

Вторник, 12 декабря 2017, 14:48

Действующий президент России Владимир Путин может пойти на президентские  выборы в 2018 году как самовыдвиженец.

Об этом сообщает российское "РБК" со ссылкой на федеральных чиновников и источники из администрации президента РФ.

По данным издания, тема самовыдвижения Владимира Путина поднималась на семинаре для губернаторов и заместителей полпредов президента по внутренней политике в Подмосковье в начале декабря.

"Об этом прямо не говорилось, однако там предупредили, что нужно готовиться к сбору подписей", - сообщили агентству источники.

Также они уточнили, что инициативная группа в поддержку самовыдвижения Путина, скорее всего, соберется после съезда "Единой России", а печать подписных листов пройдет 31 декабря.

"Инструктаж бригадиров сборщиков подписей и сам сбор могут начаться 8 января, сразу после новогодних каникул. Сдача подписей запланирована на 20-е числа января", -  сказано в публикации.

Кроме того, со ссылкой на собеседников в АП, сообщается, что в Кремле приоритетным форматом выдвижения Путина считается самовыдвижение, "но на всякий случай прорабатывался и сценарий выдвижения от "Единой России"

Как известно, 6 декабря президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах президента в четвертый раз.

Сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев не будет конкурентом Путину на президентских выборах.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

Как известно, о намерении участвовать в них объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова и главный коммунист России Геннадий Зюганов.

Темы: РосcияПутинпрезидентвиборы
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