Возмущенные маршами Саакашвили собрались на "Кофе на Крещатике"
В центре Киева возле Стеллы Независимости проходит акция "Кофе на Крещатике", организованная противниками еженедельных протестов Михеила Саакашвили.
Как сообщает корреспондент УП, на акции присутствует и Алексей Петров - военный, один из тех, кто призывал выйти на акцию. Также на Майдане присутствуют другие военные.
Участники акции принесли с собой чай и печенье, общаются.
Всего на мероприятие собрались несколько сотен человек.
Представители Нацкорпуса повесили на стенах ТЦ "Глобус" огромный плакат с надписью "Мишу в Грузию, Петю в Гагаузию". Однако на этих участников акции собравшиеся на площади возле Стеллы, не обратили особого внимания, назвав их провокаторами.
Украинская правда