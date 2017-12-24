Возмущенные маршами Саакашвили собрались на "Кофе на Крещатике"

В центре Киева возле Стеллы Независимости проходит акция "Кофе на Крещатике", организованная противниками еженедельных протестов Михеила Саакашвили.

Как сообщает корреспондент УП, на акции присутствует и Алексей Петров - военный, один из тех, кто призывал выйти на акцию. Также на Майдане присутствуют другие военные.

Участники акции принесли с собой чай и печенье, общаются.

Всего на мероприятие собрались несколько сотен человек.

Представители Нацкорпуса повесили на стенах ТЦ "Глобус" огромный плакат с надписью "Мишу в Грузию, Петю в Гагаузию". Однако на этих участников акции собравшиеся на площади возле Стеллы, не обратили особого внимания, назвав их провокаторами.

На стенах ТРЦ "Глобус" активисты Нацкорпуса Развесили плакат. все фото - Оксана Коваленко Алексей Петров, военный, призывавший собраться на акцию все фото - евгений Руденко

Украинская правда