Суд отказал Саакашвили в открытии дела против Минюста и прокуратуры

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Среда, 27 декабря 2017, 13:16

Окружной админсуд Киева отказал в открытии производства по административному делу по иску лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили к Министерству юстиции и киевской прокуратуры о его экстрадиции.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что Саакашвили просил признать противоправными действия Минюста относительно принятия к рассмотрению "Ходатайства о розыске, заключения под стражу и выдачи Саакашвили Михеила Николозовича" Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии, а также просил признать противоправной экстрадиционную проверку Саакашвили на основании соответствующего ходатайства.

Кроме того сообщается, что в окружной админсуд Киева поступил иск от Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины.

"Истец просит суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании Саакашвили беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, в сроки, определенные законодательством", - говорится в заявлении.

Также Саакашвили попросил суд обязать Государственную миграционную службу рассмотреть соответствующие жалобу и сообщения.

Сейчас судом рассматривается вопрос об открытии производства по данному делу.

Ранее сообщалось, что 30 ноября Государственная миграционная служба Украины продлила срок законного пребывания в Украине экс-президента Грузии Михеила Саакашвили еще на 3 месяца.

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства третьего президента Грузии.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

Как известно, юристы Саакашвили готовят ходатайство в Министерство юстиции, в котором приведут аргументы, почему его нельзя экстрадировать на родину.

Украинская правда
Темы: суд Саакашвили Минюст прокуратура Миграционная служба
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