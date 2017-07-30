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Саакашвили показал, как выглядит его подпись

Воскресенье, 30 июля 2017, 17:21

Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что в Украине подписывается кириллицей и показал, как выглядит его подпись

Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

"Вот так выглядит моя подпись - документ из официального архива Президентской библиотеки Саакашвили в Тбилиси. Он на фасаде библиотеки. Библиотека - единственное здание, которое я оставил после себя и формально связана с моим именем, не магазины, не виллы, а бесплатная библиотека", - отметил он.

 
 

Ранее Саакашвили заявил, что подпись в копии анкеты на получение украинского гражданства, которая была ранее опубликована, принадлежит не ему.

В свою очередь нардеп Владимир Арьев, который обнародовал документ с подписью Саакашвили заявил, что именно эта анкета содержится в деле Миграционной службы, на основании которой было предоставлено гражданство.

Как известно, 26 июля нардепы Радикальной партии заявили, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины.

Госмиграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, подтверждение от Администрации президента появилось только в четверг, 27 июля.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

Ситуацию с гражданством Саакашвили президент Украины до сих пор никак не комментирует.

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Темы: Саакашвилигражданство
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