Саакашвили лишили гражданства, потому что скрыл судимость - источник

Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили мог потерять гражданство из-за того, что при заполнении соответствующих документов не указал информации о судимости.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в окружении президента Украины.

"Он потерял гражданство, потому при заполнении документов на получение украинского гражданства написал, что не имеет судимости, а на самом деле имел - по нему несколько тяжелых дел в Грузии", - сказал собеседник.

"Миграционная служба решила, что Саакашвили не имел права в Украине получить гражданство, и аннулировала решение", - отметили в комментарии УП.

Нардеп "Народного фронта" и советник главы МВД Антон Геращенко также заявил о лишении гражданства Саакашвили.

"Это сделано в строгом соответствии с Законом на основании ст. 21 ЗУ "О гражданстве". Недавно, Генпрокуратура Грузии, передала Украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решение о представлении Михаилу Саакашвили гражданства Украины и которые Михаил Саакашвили умышлено скрыл", - написал он на Facebook, не уточнив, о каких именно фактах идет речь.

Геращенко напомнил, что решение об отмене статуса гражданина принимается в случае, если лицо, желающее получить гражданство, Украине предоставило заведомо неправдивые данные, солгало, представило фальшивые документы или скрыло важный факт из своей биографии.

Ранее ГМС заявила, что президент Петр Порошенко издал указ о прекращении украинского гражданства Саакашвили.

В то же время такого документа до сих пор нет на сайте главы государства.

В пресс-службе Саакашвили не подтверждают информацию о лишении его украинского гражданства.

Сам Саакашвили сейчас находится в США. "Украинской правде" удалось связаться с ним, и он пообещал обнародовать официальное заявление в течение двух часов.

Первым о прекращении гражданства Саакашвили сообщил депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Как известно, 17-18 июля президент Украины Петр Порошенко находился с официальным визитом в Грузии.

Журналисты задавали вопрос о возможной экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Сначала Порошенко заявил, что Грузия не обращалась к Украине с просьбой об экстрадиции, однако позже, в интервью "Общественному вещателю", он отметил, что перепроверил данную информацию и оказалось, что Грузия обращалась, но Украина ответила отказом.

В Грузии против экс-президента страны Саакашвили, который получил украинское гражданство и возглавлял Одесскую облгосадминистрацию, возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в растрате госсредств и превышении служебных полномочий.

Согласно решению суда, в случае появления Саакашвили в Грузии его должны арестовать.

Роман Кравец, Саша Ночь, УП