Саакашвили продлили разрешение на пребывание в Украине

Государственная миграционная служба Украины продлила срок законного пребывания в Украине экс-президента Грузии Михеила Саакашвили еще на 3 месяца.

Об этом политик сообщил на странице в Facebook.

"Очень вежливые сотрудницы Миграционной службы выдали мне справку о продлении срока… при этом даже любезно угостили чаем", - говорится в сообщении Саакашвили.

При этом, по его словам, "остается угроза - СБУ получило решение на обыск его квартиры и служебных помещений в деле о государственном перевороте".

Ранее Михеил Саакашвили заявил, что президент Петр Порошенко отдал приказ арестовать его за попытку госпереворота.

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства третьего президента Грузии.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

Как известно, юристы Саакашвили готовят ходатайство в Министерство юстиции, в котором приведут аргументы, почему его нельзя экстрадировать на родину.

Сам политик уверен, что генпрокурор Юрий Луценко готовит документы для его экстрадиции.