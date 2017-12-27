САП закрыла дело против Довгого

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла производство в отношении народного депутата из группы "Воля народа" Олеся Довгого.

Об этом "Украинской правде" сообщили собеседники в Генеральной прокуратуре.

По их данным, САП это сделала из-за недостаточности собранных доказательств.

Как официально сообщили УП в пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры, 22 декабря начальник отдела САП - процессуальный руководитель в уголовном производстве принял решение о его закрытии в части подозрения Довгого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК на основании п.3 ч.1 ст.284 УПК - в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получения.

Следствием установлено, что вопрос передачи земельных участков в собственность решался исключительно на пленарных заседаниях сессии Киевсовета по результатам голосования. Такому голосованию предшествовало изготовление и поочередная обработка необходимого пакета документов рядом коллегиальных органов, учреждений и комиссий, а именно управлением земельных ресурсов КГГА, постоянными комиссиями Киевсовета (земельный, архитектуры и градостроительства), контролирующими органами, управлением правового обеспечения Киевсовета.

"Учитывая, что решение о включении этого вопроса в повестку дня, утверждение повестки дня в целом и принятие решений сессией депутаты Киевсовета трижды положительно поддержали путем голосования, подтвердить, что выход земельных участков из собственности территориальной общины Киева находится в прямой причинно-следственной связи с действиями Долго невозможно", - объясняют в САП.

Вместе с тем, продолжает прокуратура, по результатам допросов 41 свидетеля, в том числе 35 депутатов Киевсовета, не получено никаких доказательств принуждения, давления или указания со стороны Довгого относительно результатов голосования за выделение земельных участков.

"Абсолютное большинство допрошенных депутатов в результате проведенных следственных действий не вспомнили событий пленарного заседания 1 октября 2007 и на вопросы следователей и прокуроров по конкретным фактам не предоставили никакой информации", - отмечают в ведомстве.

"В связи с десятилетней давностью событий, являющихся предметом исследования в уголовном производстве, а также уничтожением электронной системы информационного обеспечения Киевсовета, учитывая показания большинства свидетелей в уголовном производстве и отсутствие других процессуальных источников получения доказательств, следствием фактически исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности Довгого О.С. в суде", - добавили там.

Как известно, еще в середине декабря Генеральная прокуратура изменила позицию по делу Довгого и уже не видела состава преступления.

В частности ГПУ сообщила антикоррупционной прокуратуре в письме, что в деле Довгого "нет состава преступления". На этом письме есть и резолюция генпрокурора Юрия Луценко.

По данным УП, САП направила Генпрокуратуре проект окончательного подозрения, на что получила описанный выше ответ.

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21 июня Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблатта и Максима Полякова.



Среди них дела Лозового и Довгого были инициированы именно ГПУ, остальные – НАБУ.



Тогда регламентный комитет Верховной Рады нашел "существенные недостатки" в представлении на снятие неприкосновенности с Довгого. Но парламент забрал у него депутатский иммунитет.

22 сентября генпрокурор Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении Довгому.

Роман Романюк, УП