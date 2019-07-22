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Скандальный нардеп Довгий обошел "слугу народа" на Кировоградщине

Понедельник, 22 июля 2019, 15:11

Нардеп 8-го созыва, самовыдвиженец Олесь Довгий побеждает на выборах в 102-м округе Кировоградской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

По результатам обработки 61,62% протоколов, Довгого поддерживают 42,60% избирателей, его соперника от "Слуги народа" Артема Петрощука – 25,94%.

Петрощук свое поражение объяснил нехваткой времени.

"Вот и завершен подсчет – результат очевиден, и действующий нардеп остается представителем 102 округа. Думаю, нам просто не хватило времени... В этот раз Довгий вел кампанию без раздачи денег, гречки. Вынужден признать за ним честную победу", - написал кандидат от "Слуги народа" в Facebook.  

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Напомним:

  • Олесь Довгий был народным депутатом Верховной Рады 8 созыва. Во времена мэрства Леонида Черновецкого в Киеве был секретарем Киевсовета, входил в так называемую "молодую команду", которую много раз обвиняли в дерибане земли и недвижимости в столице.
  • Антикоррупционная прокуратура подозревала Олеся Довгого в причастности к незаконному отчуждению земли Жукова острова в Киеве, на которой соратник экс-президента Виктора Януковича Юрий Иванющенко строил имение, названное журналистами "Межигорье-2". Из-за этого в июле 2017 года Верховная Рада даже сняла с Довгого неприкосновенность.
  • Однако позже стало известно, что дело против нардепа закрыли.
  • Среди причин тогда назывались десятилетняя давность, уничтожение электронной системы информационного обеспечения Киевсовета и отсутствие доказательств виновности Довгого.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДовгийвиборыКропивницкий
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