Скандальный нардеп Довгий обошел "слугу народа" на Кировоградщине

Нардеп 8-го созыва, самовыдвиженец Олесь Довгий побеждает на выборах в 102-м округе Кировоградской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

По результатам обработки 61,62% протоколов, Довгого поддерживают 42,60% избирателей, его соперника от "Слуги народа" Артема Петрощука – 25,94%.

Петрощук свое поражение объяснил нехваткой времени.

"Вот и завершен подсчет – результат очевиден, и действующий нардеп остается представителем 102 округа. Думаю, нам просто не хватило времени... В этот раз Довгий вел кампанию без раздачи денег, гречки. Вынужден признать за ним честную победу", - написал кандидат от "Слуги народа" в Facebook.

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Напомним: