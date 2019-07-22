Скандальный нардеп Довгий обошел "слугу народа" на Кировоградщине

4691 просмотр
Понедельник, 22 июля 2019, 15:11

Нардеп 8-го созыва, самовыдвиженец Олесь Довгий побеждает на выборах в 102-м округе Кировоградской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

По результатам обработки 61,62% протоколов, Довгого поддерживают 42,60% избирателей, его соперника от "Слуги народа" Артема Петрощука – 25,94%.

Петрощук свое поражение объяснил нехваткой времени.

"Вот и завершен подсчет – результат очевиден, и действующий нардеп остается представителем 102 округа. Думаю, нам просто не хватило времени... В этот раз Довгий вел кампанию без раздачи денег, гречки. Вынужден признать за ним честную победу", - написал кандидат от "Слуги народа" в Facebook.  

Читайте также: "Секретарь дьявола". Как Луценко ловил и не поймал Довгого"

Напомним:

  • Олесь Довгий был народным депутатом Верховной Рады 8 созыва. Во времена мэрства Леонида Черновецкого в Киеве был секретарем Киевсовета, входил в так называемую "молодую команду", которую много раз обвиняли в дерибане земли и недвижимости в столице.
  • Антикоррупционная прокуратура подозревала Олеся Довгого в причастности к незаконному отчуждению земли Жукова острова в Киеве, на которой соратник экс-президента Виктора Януковича Юрий Иванющенко строил имение, названное журналистами "Межигорье-2". Из-за этого в июле 2017 года Верховная Рада даже сняла с Довгого неприкосновенность.
  • Однако позже стало известно, что дело против нардепа закрыли.
  • Среди причин тогда назывались десятилетняя давность, уничтожение электронной системы информационного обеспечения Киевсовета и отсутствие доказательств виновности Довгого.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Довгий виборы Кропивницкий


powered by lun.ua
Материалы по теме
Дерибан земли для Иванющенко: от суда освободили чиновников из дела Довгого 23 апреля 2019, 18:10
Довгий отдал бывшей жене 500 тысяч долларов и еще кое-что 29 марта 2018, 17:24
Дело Довгого: САП ответила на эмоциональное заявление Луценко 28 декабря 2017, 19:15
Все новости
Главные новости
Вертолет со спецназом вылетел на округ, где проигрывает Пашинский
Богуслаев уступает свадебному фотографу от "Слуги народа"
На Житомирщине проигрывают Литвин и Пашинский
Умер один из авторов Конституции Украины Мусияка
Все новости
тест

Умеете ли вы ругаться на украинском?

Опыт

История киевлянки, что заглянула в глаза своему страху

success story

Как полюбить утра

Поиск по сайту
Архив
Весь архів