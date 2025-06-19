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Рада забрала у Довгого мандат – в парламенте новый антирекорд нардепов

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 июня 2025, 11:08
Рада забрала у Довгого мандат – в парламенте новый антирекорд нардепов
фото из ТГ Железняка

Верховная Рада поддержала сложение мандата народного депутата Олеся Довгого.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "За" проголосовали 244 депутата.

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Железняк отмечает, что теперь в украинском парламенте новый антирекорд по количеству депутатов - 398.

Что предшествовало: 18 июня Олесь Довгий заявил, что написал заявление о прекращении полномочий народного депутата и не планирует больше баллотироваться или работать в госструктурах.

ДовгийВерховная Рада
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