Рада забрала у Довгого мандат – в парламенте новый антирекорд нардепов

Верховная Рада поддержала сложение мандата народного депутата Олеся Довгого.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "За" проголосовали 244 депутата.

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Железняк отмечает, что теперь в украинском парламенте новый антирекорд по количеству депутатов - 398.

Что предшествовало: 18 июня Олесь Довгий заявил, что написал заявление о прекращении полномочий народного депутата и не планирует больше баллотироваться или работать в госструктурах.