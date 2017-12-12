У ГПУ пояснили позицію по Довгому: підозру треба доопрацювати

В Генеральній прокуратурі заперечують, що змінили позицію у справі народного депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого і не бачать складу злочину.

Про це йдеться у коментарі, який розмістив у Facebook прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

"Будь-які заяви про те, що в Генпрокуратурі України нібито не бачать складу злочину в діях О.С. Довгого, не відповідають дійсності.

Лисенко наголошує, що Генпрокуратура скерувала до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "суттєві зауваження до підготовленої підозри народному депутату О.С. Довгому".

"У листі вказувалося про необхідність усунення ряду неточностей та помилок в тексті підозри, а сама підозра має бути доопрацьована", – каже прес-секретар.

"Вказані зауваження стосувалися передусім необхідності приведення підозри до вимог кримінально-процесуального законодавства. Жодних питань про наявність чи відсутність в діях О.С. Довгого складу злочину у листі до САП не зазначалося", – наголосили в ГПУ.

Лисенко також зазначає, що наразі до Генеральної прокуратури доопрацьований текст підозри Довгому не надходив.

Як повідомлялось, за даними джерел "Української правди", ГПУ повідомила Антикорупційну прокуратуру листом за підписом заступниці генпрокурора Анжели Стрижевської, що у справі Довгого "немає складу злочину".