В Киеве начался "Марш за импичмент"

Около 3 тысяч человек собрались на сегодняшний "Марш за импичмент" в столичном парке Шевченко.

Об этом сообщает корреспондент УП.

Люди выкрикивают "Импичмент, импичмент...!", "Вставай!", "Банду геть!", "Слава Украине - Героям слава!" и другое. Они держат флаги Украины, Грузия и красно-черные. Также есть небольшое количество символики "Свободы".

В основном на митинге присутствуют пожилые люди, молодежи почти нет.

Протестующие утверждают, что вышли сегодня, потому что после Революции Достоинства в стране ничего не изменилось.

"Порошенко не верит в будущее Украины. Он не сдержал обещания продать бизнес. Его магазинов открывается больше, чем новых больниц. Он начал богатеть на 50-60% ежегодно... И его деньги в оффшорах", - говорится в события на Facebook.

Колонна двинулась по бульвару Шевченко в сторону Майдана Независимости в сопровождении около 300 правоохранителей. Протестующие планируют пойти к Администрации Президента и Верховной Раде.

Впереди колонны идет лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили со своими соратниками в сопровождении священника.

Эльдар Сарахман, УП