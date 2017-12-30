Яценюк и жена Авакова отдали свои доли "Эспрессо" сыну Жеваго

Экс-глава Кабмина, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк и Инна Авакова, жена главы МВД отчуждили свои доли в уставном капитале телеканала "Эспрессо" в пользу иностранной компании Atmosphere Entertainment, конечным владельцем которой является гражданин Украины, сын украинского олигарха и нардепа Иван Жеваго.

Об этом говорится в заявлении телеканала, обнародованном на сайте "Эспрессо" вечером 30 декабря.

"После подписания соответствующих соглашений Яценюк и Авакова, которые владели 30% и 40% долей соответственно в уставном капитале ООО "Аста Финанс" (юридического лица, владеющего 100% ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание под логотипом "Эспрессо") отстранили их в пользу иностранного предприятия ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., зарегистрированного в штате Нью-Йорк (США)", - говорится в заявлении.

"Указанное иностранное предприятие приобрело часть доли Ларисы Княжицкой в уставном капитале ООО "Астра Финанс" в размере 7,5%. В результате реализованных сделок Княжицкий остается опосредованной владелицей 22,5% телеканала "Эспрессо", 77,5% опосредованно владеет иностранное предприятие ATMOSPHERE ENTERTAINMENT INC, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины Иван Жеваго", - сообщили в "Эспрессо".

Информация об изменениях в структуре собственности будет подана соответствующим уполномоченным органам в порядке, предусмотренном законодательством.

При этом в "Эспрессо" добавили, что "указанные изменения не повлияют на редакционную политику".

Как известно, телеканал "Espreso.TV" создан осенью 2013 года. Его основателями выступили Княжицкая и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко.

Яценюк, Авакова и супруга Княжицкого стали совладельцами телеканала "Эспрессо" в августе 2017 года.

В начале декабря нардеп и основатель телеканала "Эспрессо" Николай Княжицкий заявил, что наредп и бизнесмен Константин Жеваго хочет купить "Эспрессо". По словам Княжицкого, телеканал является прибыльным, в частности благодаря размещению рекламы предприятий, связанных с Константином Жеваго.

Больше об изменениях на медийном рынке во время подготовки к выборам читайте в материале "На пороге медийного передела. Почему Княжицкий продает, а друг президента покупает канал" и "Левочкин, Хорошковский, Аваков в войне за Интер".

Украинская правда