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Яценюк та дружина Авакова віддали свої частки "Еспресо" сину Жеваго

Субота, 30 грудня 2017, 20:41
Яценюк та дружина Авакова віддали свої частки Еспресо сину Жеваго

Екс-глава Кабміну, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк та Інна Авакова, дружина глави МВС відчужили свої частки у статутному капіталі телеканала "Еспресо" на користь іноземної компанії Atmosphere Entertainment, кінцевим власником якої є громадянин України, син українського олігарха та  нардепа Іван Жеваго.

Про це йдеться у заяві телеканалу, яку оприлюднено на сайті "Еспресо" ввечері 30 грудня. 

"Після підписання відповідних угод Яценюк та Авакова, які володіли 30% і 40% часток відповідно у статутному капіталі ТОВ "Аста Фінанс" (юридичної особи, що володіє 100% ТОВ "Голдберрі", яке здійснює мовлення під логотипом "Еспресо") відчужили їх на користь іноземного підприємства ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., зареєстрованого у штаті Нью-Йорк (США)", - йдеться у заяві.

"Зазначене іноземне підприємство придбало частину частки Лариси Княжицької у статутному капіталі ТОВ "Астра Фінанс" у розмірі 7,5%. Внаслідок реалізованих угод Княжицька залишається опосередкованим власником 22,5% телеканалу "Еспресо", 77,5% опосередковано володіє іноземне підприємство ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України Іван Жеваго", - повідомили в "Еспресо". 

Інформацію про зміни в структурі власності буде подано відповідним уповноваженим органам у порядку, передбаченому законодавством.

При цьому в "Еспресо" додали, що "зазначені зміни не вплинуть на редакційну політику". 

Як відомо, телеканал "Espreso.TV" створений восени 2013 року. Його засновниками виступили Княжицька і колишній головний редактор тижневика "Комментарии" Вадим Денисенко.

Яценюк, Авакова та дружина Княжицього стали співвласниками телеканалу "Еспресо" у серпні 2017 року

На початку грудня нардеп та засновник телеканалу "Еспресо" Микола Княжицький заявив, що нардеп та бізнесмен Костянтин Жеваго хоче купити "Еспресо". За словами Княжицького, наразі телеканал є прибутковим, зокрема завдяки розміщенню реклами підприємств, пов’язаних з Костянтином Жеваго.

Більше про зміни на медійному ринку під час підготовки до виборів читайте у матеріалі "На порозі медійного переділу. Чому Княжицький продає, а друг президента купує канал" та "Льовочкін, Хорошковський, Аваков у війні за Інтер".

Українська правда

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Теми: ЯценюкАваковвибориЗМІтелебачення
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