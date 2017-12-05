Активисты заблокировали автомобиль СБУ с Саакашвили
Возле автомобиля спецназовцев собралось много людей, они блокируют выезды со двора дома, где живет экс-президент Грузии Саакашвили.
Об этом говорится в видеотрансляции сторонников Саакашвили с места событий.
Вокруг автомобиля СБУ люди сомкнулись плотным кольцом и скандируют: "Позор" "Ребята, что вы делаете? Еще раны не зажили!".
Правоохранители пытались отстранить людей, которые надвигались на них, пожилой мужчина упал,началась потасовка.
За несколько секунд видеотрансляция оборвалась, в комментариях люди писали, что блокируется связь.
Также в комментариях призывают блокировать все выезды из переулков вокруг дома Саакашвили и прокалывать колеса автомобилям правоохранителей.
Как передает корреспондент УП, по состоянию на 10.37 активисты продолжают блокировать микроавтобус, который стоит на улице Трехсвятительской. Периодически вспыхивают драки между протестующих и нацгвардецами.
Одного из полицейских вытянули из строя и начали бить, полиция его отбила и забрала обратно.
В микроавтобусе, где Саакашвили, разбито лобовое стекло.
Люди кричат: "Не отдавайте Мишу, они его убьют!".
Автомобиль пытается съехать на Европейскую площадь.
Одному мужчине стало плохо.
По оценками корреспондента УП, правоохранителей раза в три визуально больше, чем активистов.
По состоянию на 10.41 автомобиль с Саакашвили медленно, но уверенно движется вниз по улице.
По состоянию на 10.46 на улице Трехсвятительской случились потасовки между активистами и полицейскими. Люди продолжают скандировать "Позор!".
Как известно, во вторник в квартире лидера "Руху новых сил" Михаила Саакашвили провели обыск.
В свою очередь он вылез на крышу и угрожал, что прыгнет.
Также активисты хотели заблокировать выходы из здания, где живет лидер партии "Движение Новых сил" Саакашвили. На улице Костельной случилась потасовка.
Позже Саакашвили задержали и вручили подозрение. Его подозревают в содействие поваленных государственного режима.
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