Активисты заблокировали автомобиль СБУ с Саакашвили

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Вторник, 5 декабря 2017, 10:23

Возле автомобиля спецназовцев собралось много людей, они блокируют выезды со двора дома, где живет экс-президент Грузии Саакашвили.

Об этом говорится в видеотрансляции сторонников Саакашвили с места событий.

Вокруг автомобиля СБУ люди сомкнулись плотным кольцом и скандируют: "Позор" "Ребята, что вы делаете? Еще раны не зажили!".

фото корреспондента УП Евгения Руденко
фото корреспондента УП Евгения Руденко
 
 

Правоохранители пытались отстранить людей, которые надвигались на них, пожилой мужчина упал,началась потасовка.

 

За несколько секунд видеотрансляция оборвалась, в комментариях люди писали, что блокируется связь.

Также в комментариях призывают блокировать все выезды из переулков вокруг дома Саакашвили и прокалывать колеса автомобилям правоохранителей.

 

Как передает корреспондент УП, по состоянию на 10.37 активисты продолжают блокировать микроавтобус, который стоит на улице Трехсвятительской. Периодически вспыхивают драки между протестующих и нацгвардецами.

фото Севгиль Мусаевой
фото Севгиль Мусаевой
 

Одного из полицейских вытянули из строя и начали бить, полиция его отбила и забрала обратно.

В микроавтобусе, где Саакашвили, разбито лобовое стекло.

Люди кричат: "Не отдавайте Мишу, они его убьют!".

Автомобиль пытается съехать на Европейскую площадь.

Одному мужчине стало плохо.

По оценками корреспондента УП, правоохранителей раза в три визуально больше, чем активистов.

По состоянию на 10.41 автомобиль с Саакашвили медленно, но уверенно движется вниз по улице.

По состоянию на 10.46 на улице Трехсвятительской случились потасовки между активистами и полицейскими. Люди продолжают скандировать "Позор!".

Как известно, во вторник в квартире лидера "Руху новых сил" Михаила Саакашвили провели обыск.

В свою очередь он вылез на крышу и угрожал, что прыгнет.

Также активисты хотели заблокировать выходы из здания, где живет лидер партии "Движение Новых сил" Саакашвили. На улице Костельной случилась потасовка.

Позже Саакашвили задержали и вручили подозрение. Его подозревают в содействие поваленных государственного режима.

Яна Миланова, Евгений Руденко, УП
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