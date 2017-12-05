Активисты заблокировали автомобиль СБУ с Саакашвили

Возле автомобиля спецназовцев собралось много людей, они блокируют выезды со двора дома, где живет экс-президент Грузии Саакашвили.

Об этом говорится в видеотрансляции сторонников Саакашвили с места событий.

Вокруг автомобиля СБУ люди сомкнулись плотным кольцом и скандируют: "Позор" "Ребята, что вы делаете? Еще раны не зажили!".

фото корреспондента УП Евгения Руденко

Правоохранители пытались отстранить людей, которые надвигались на них, пожилой мужчина упал,началась потасовка.

За несколько секунд видеотрансляция оборвалась, в комментариях люди писали, что блокируется связь.

Также в комментариях призывают блокировать все выезды из переулков вокруг дома Саакашвили и прокалывать колеса автомобилям правоохранителей.

Как передает корреспондент УП, по состоянию на 10.37 активисты продолжают блокировать микроавтобус, который стоит на улице Трехсвятительской. Периодически вспыхивают драки между протестующих и нацгвардецами.

фото Севгиль Мусаевой

Одного из полицейских вытянули из строя и начали бить, полиция его отбила и забрала обратно.

В микроавтобусе, где Саакашвили, разбито лобовое стекло.

Люди кричат: "Не отдавайте Мишу, они его убьют!".

Автомобиль пытается съехать на Европейскую площадь.

Одному мужчине стало плохо.

По оценками корреспондента УП, правоохранителей раза в три визуально больше, чем активистов.

По состоянию на 10.41 автомобиль с Саакашвили медленно, но уверенно движется вниз по улице.

По состоянию на 10.46 на улице Трехсвятительской случились потасовки между активистами и полицейскими. Люди продолжают скандировать "Позор!".

Как известно, во вторник в квартире лидера "Руху новых сил" Михаила Саакашвили провели обыск.

В свою очередь он вылез на крышу и угрожал, что прыгнет.

Также активисты хотели заблокировать выходы из здания, где живет лидер партии "Движение Новых сил" Саакашвили. На улице Костельной случилась потасовка.

Позже Саакашвили задержали и вручили подозрение. Его подозревают в содействие поваленных государственного режима.