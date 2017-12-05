Березюк устроил демарш в Раде и пошел к Саакашвили

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Вторник, 5 декабря 2017, 10:36

Лидер парламентской фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк заявил, что власть прибегает к тирании, а он встает на защиту задержанного Михэила Саакашвили.

Об этом депутат заявил с трибуны Верховной Рады во вторник утром.

"Аресты на улицах, похищения людей, сегодняшний утренний случай с экс-президентом Грузии Саакашвили – это не просто тирания, это гадость. И сегодня те, кто сейчас улыбаются мне в лицо, вы будете следующими", – сказал Березюк, показывая в сессионный зал.

"Потому что тирания никогда не сохраняет тех, кто верно служит ей на первом этапе. Вы будете следующими. Вы приняли законы, которые вернули Генеральную прокуратуру к 1960 году. Тирания наступает, но украинское общество никогда не поддавалось на тиранию, хотя цена этого сопротивления была очень большой", – заявил он.

"Сегодня, когда я вижу по телевизору, что делается с демократией, я сейчас не могу сидеть в этом зале. Я сейчас пойду лично и встану рядом с Михо Саакашвили, потому что это преступление против украинского суверенитета. Присоединяйтесь", – добавил лидер фракции "Самопомич".

Как известно, утром сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в центре Киева, лидеру партии "Рух новых сил" и экс-президенту Грузии вручили подозрение и вывели его на улицу.

Активисты заблокировали машины спецназовцев, которые задержали Саакашвили.

Темы: Саакашвили Самопомич Верховная Рада
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