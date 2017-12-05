Полиция задержала сторонницу Саакашвили, разбившую стекло в патрульной машине

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Вторник, 5 декабря 2017, 11:19

Правоохранители задержали сторонницу Михэила Саакашвили, разбившую стекло в патрульной машине.

Об этом сообщают "Українські Новини" с места событий.

Около 10:00 женщина в возрасте около 50 лет подошла к патрульному автомобилю на улице Костельной и разбила заднее стекло.

Полиция сразу же задержала ее. 

 
Фото с facebook Катерина Гандзюк 

Отмечается, что началась драка, и несколько активистов получили травмы.

Вместе с тем в полиции Киева не смогли подтвердить информацию о задержанных.

"У нас нет такой информации", - сказала спикер полиции Киева Оксана Блищик.

На улице Трехсвятительской автомобиль СБУ, в котором находится задержанный Саакашвили, проталкивается сквозь кордон митингующих к Европейской площади.

Возникают потасовки между полицией и активистами.

Выезды на улицы Костельную и Трехсвятительскую заблокированы автомобилями Автомайдана.

Как известно, утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.

Адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого и нардепов в квартиру Саакашвили не пускали.

Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".

После этого экс-президента Грузии в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

Активисты заблокировали автомобиль СБУ с Саакашвили.

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