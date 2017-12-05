Полиция задержала сторонницу Саакашвили, разбившую стекло в патрульной машине
Правоохранители задержали сторонницу Михэила Саакашвили, разбившую стекло в патрульной машине.
Об этом сообщают "Українські Новини" с места событий.
Около 10:00 женщина в возрасте около 50 лет подошла к патрульному автомобилю на улице Костельной и разбила заднее стекло.
Полиция сразу же задержала ее.
Отмечается, что началась драка, и несколько активистов получили травмы.
Вместе с тем в полиции Киева не смогли подтвердить информацию о задержанных.
"У нас нет такой информации", - сказала спикер полиции Киева Оксана Блищик.
На улице Трехсвятительской автомобиль СБУ, в котором находится задержанный Саакашвили, проталкивается сквозь кордон митингующих к Европейской площади.
Возникают потасовки между полицией и активистами.
Выезды на улицы Костельную и Трехсвятительскую заблокированы автомобилями Автомайдана.
Как известно, утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.
Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.
Адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого и нардепов в квартиру Саакашвили не пускали.
Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".
После этого экс-президента Грузии в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.
Активисты заблокировали автомобиль СБУ с Саакашвили.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.