Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Активісти заблокували автомобіль СБУ з Саакашвілі

Вівторок, 5 грудня 2017, 09:23

Біля автомобілю спецпризначенців зібралась купа народу, вони блокують виїзди з двору будинку, де живе екс-президент Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це йдеться з відеотрансляції прихильників Саакашвілі з місця подій.

Навколо автомобілів СБУ люди зімкнулись щільним кільцем та скандують:  "Ганьба" "Хлопці, що ви робите? Ще рани не загоїлись!".

 
Фото кореспондента УП Євгена Руденка
 
 

Правоохоронці намагались відсторонити  людей, які насувались на них, чоловік літнього віку впав, почалась штовханина.

 

За кілька секунд відеотрансляція обірвалася, в коментарях люди написали, що блокується зв'язок.

Також в коментарях закликають блокувати всі виїзди з провулків довкола будинку Саакашвілі та проколювати колеса автомобілям правоохоронців.

 

Як передає кореспондент УП, станом на 10.37 активісти продовжують блокувати мікороавтобус, який стоїть на вулиці Трьохсвятительській. Періодично спалахують бійки між протестувальниками та нацгвардіяцями.

Фото Севгіль Мусаєвої
Фото Севгіль Мусаєвої
 

Одного з поліцейських витягли з шеренги і почали бити, поліція його відбила та забрала назад.

У мікроавтобусі, де Саакашвілі, розбите лобове скло.

Люди кричать: "Не віддавайте Мішу, вони його вб'ють!".

Автомобіль намагається з'їхати на Європейську площу.

Одному чоловікові стало погано.

За оцінками кореспондента УП, правоохоронців рази в три візуально більше, ніж активістів. 

Станом на 10.41 автомобіль з Саакашвілі повільно, але впевнено рухається вулицею.

Станом на 10.46 на вулиці Трьохсвятительській сталися сутички між активістами та правоохоронцями. Люди продовжуть скандувати "Ганьба!".

Як відомо, у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.

Згодом Саакашвілі затримали та вручили підозру. Його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму.

Яна Міланова, Євген Руденко, УП

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Останні новини
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
Усі новини...
Реклама: