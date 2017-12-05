Задержали минимум 5 сторонников Саакашвили

В Киеве как минимум пять человек задержали за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при задержании и вывозе лидера партии "Рух новых сил" Михэила Саакашвили.



Об этом "Украинской правде" сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.



"Я непосредственно видел человека с ножом, который пытался порезать колеса одного из автомобилей правоохранителей. Его задержали", – сказал он.



"Видел женщину, которая камнями разбила заднее стекло патрульной машины. Ее тоже задержали", – добавил Шевченко.



Нескольким людям оказывали медицинскую помощь, в том числе и правоохранителям.



Общее количество пострадавших Шевченко назвать не смог.

Как известно, утром сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в центре Киева. По данным УП, производство касается финансирования акции протеста под Верховной Радой, к которой причастен и "Рух новых сил".

Лидеру партии "Рух новых сил" и экс-президенту Грузии вручили подозрение по статье 256 УКУ (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и вывели его на улицу.



Активисты заблокировали машины спецназовцев, которые задержали Саакашвили.