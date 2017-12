Саакашвили – журналисту: "Отвали"

Лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили нагрубил журналисту ВВС Джону Фишеру под Верховной Радой.

Когда политик утром вернулся под парламент после вторжения полиции в палаточный городок, журналист спросил, как тот себя чувствует.



"Отлично" (perfect), – ответил Саакашвили мимоходом.



А когда Фишер спросил, планирует ли экс-президент Грузии сдаваться властям, Саакашвили на мгновение задумался и с улыбкой ответил: "Отвали, пожалуйста!" ("Go get lost, please").

Here’s Mikheil Saakashvili at the protest camp this morning. Tells me to “get lost”. pic.twitter.com/J4rUQQ7BPU — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 6, 2017

Это уже не первый случай, когда Саакашвили хамит журналистам.

Как известно, утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в центре Киева, лидера партии "Рух новых сил" и экс-президента Грузии задержали, но до СБУ не довезли.



Активисты заблокировали машину СБУ с Саакашвили, а позже и вытащили лидера РНС из авто, разбив окна.

Саакашвили объявлен в розыск.

В 6 утра 6 декабря правоохранители пытались штурмовать палаточный городок, но Саакашвили перебрался в гостиницу "Киев".

Позже он вернулся под ВР и заявил, что готов дать показания в палаточном городке.

Лидер РНС также анонсировал вече на вечер среды.

А вечером как раз истекает 24 часа, которые дал генпрокурор Юрий Луценко Михэилу Саакашвили и его команде на то, чтобы прийти на допрос добровольно.



Луценко утверждал, что Саакашвили договаривался о финансировании акции протеста с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко.

Саакашвили заявил, что не знает, кто такой Курченко.