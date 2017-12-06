Саакашвили уже в розыске

Лидер партии "Движение новых сил" Михэил Саакашвили объявлен в розыск.



Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter утром 6 декабря.



"Объявлен розыск Саакашвили, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 УК Украины", – сообщила она.

1. Оголошено розшук М. Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 КК України. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) December 6, 2017

То есть Саакашвили инкриминируют: покушение на преступление; преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, совершенные должностным лицом или повторно.

Скрин-шот с сайта МВД

Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины, добавила Сарган.

2. Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і СБУ — Лариса Сарган (@SarganLarysa) December 6, 2017

Как известно, в 6 утра среды правоохранители попытались штурмовать палаточный городок, но Саакашвили перебрался в гостиницу "Киев".



С 9 утра его ждут на допрос, но он идти на него не собирается.



Накануне вечером Генпрокуратура передала главе Национальной полиции постановление об объявлении Саакашвили в розыск, хотя он тогда находился под Верховной Радой.

Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в центре Киева, лидера партии "Рух новых сил" и экс-президента Грузии задержали, но до СБУ не довезли.



Активисты заблокировали машину СБУ с Саакашвили, а позже и вытащили лидера РНС из авто, разбив окна.

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Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили якобы договаривался с соратником Виктора Януковича Сергеем Курченко о сотрудничестве и финансировании акции протеста. Генпрокурор даже продемонстрировал записи разговоров.