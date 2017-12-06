Саакашвілі – журналісту: "Відвали"

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Середа, 6 грудня 2017, 12:35

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі нагрубіянив журналісту ВВС Джону Фішеру під Верховною Радою.

Коли політик вранці повернувся під парламент після вторгнення поліції в наметове містечко, журналіст спитав, як той почувається.

"Чудово" (perfect), – відповів Саакашвілі мимохідь.

А коли Фішер запитав, чи планує екс-президент Грузії здаватися владі, Саакашвілі на мить замислився і з усмішкою відповів: "Відвали, будь ласка!" ("Go get lost, please").

Це вже не перший випадок, коли Саакашвілі грубіянить журналістам.

Як відомо, вранці 5 грудня працівники Служби безпеки України провели обшук у квартирі Саакашвілі в центрі Києва, лідера партії "Рух нових сил" та екс-президента Грузії затримали  але до СБУ не довезли.

Активісти заблокували машину СБУ з Саакашвілі, а згодом і витягли лідера РНС із авто, розбивши вікна.

Саакашвілі оголошено у розшук.

О 6 ранку 6 грудня правоохоронці спробували штурмувати наметове містечко, але Саакашвілі перебрався до готелю "Київ".

Потім він повернувся під ВР і заявив, що готовий дати свідчення у наметовому містечку.

Лідер РНС такж анонсував віче на вечір середи.

Саме ввечері спливе 24 години, які дав генпрокурор Юрій Луценко Саакашвілі та його команді на те, щоб прийти на допит добровільно.

Луценко стверджував, що Саакашвілі домовлявся про фінансування акції протесту з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком.

Саакашвілі заявив, що не знає, хто такий Курченко.

Олена Рощенко, УП
Теми: Саакашвілі ЗМІ
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