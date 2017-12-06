Луценко: Саакашвили с боевиками захватил комитет Рады

Генпрокурор Юрий Луценко раскрыл подробности попытки задержания Саакашвили в среду утром.

Об этом 6 декабря он сообщил в Верховной Раде.

"Сегодня полиция абсолютно законно пришла, чтобы его (Саакашвили - ред.) задержать и доставить к следователю, но он с группой боевиков, которые его окружили, захватили комитет Верховной Рады, который находится на территории гостиницы "Киев", выломали двери, выбросили оттуда работника УГО, который охранял государственное помещение, и там изволили отдыхать", - рассказал чиновник.

О каком именно комитете идет речь, он не сказал.

По его генпрокурора, по данному факту открыто уголовное производство.

"Мы терпеливые. Сколько веревочке ни виться, все равно она приведет к следователю. Это точно произойдет", - подчеркнул Луценко.

Он сообщил также, что сейчас вопросом задержания Саакашвили занимаются полиция и СБУ.

"Что они делают и будут делать, пока его не задержат", - добавил генпрокурор.

Он отметил, что перед силовиками стоит задача при этом "максимально мягко относиться к другим гражданам".

"Что будет дальше с Саакашвили, зависит от него", - подчеркнул глава ГПУ.

Как известно, около 6 утра в среду правоохранители провели попытку штурма палаточного городка сторонников Саакашвили в столичном Мариинском парке.

Среди соратников Саакашвили есть пострадавшие.

Тогда выяснилось, что экс-президент Грузии находится в гостинице "Киев" "под охраной".

Позже Саакашвили провел пресс-конференцию на площади Конституции перед Верховной Радой, где заявил, что не пойдет на допрос, но готов принять следователей в палаточном городке под парламентом.

Евгений Кизилов, УП