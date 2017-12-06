Саакашвили позвал следователей в палаточный городок

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что не пойдет на допрос, но готов принять следователей в палаточном городке под Верховной Радой.

Об этом он сказал на пресс-конференции на площади Конституции 6 декабря.

"Я хочу заявить следующее: я не буду ходить ни к какому лже-генпрокурору. Он двоечник, безграмотный, незаконный. И я не считаю его генпрокурором. Я готов принять следователей здесь в лагере", - сказал Саакашвили.

Он добавил, что это "не лагерь Саакашвили, а не Михо-майдан, это лагерь Украина для украинцев".

Эти слова встретили криками "Украина!"

"Я здесь для того, чтобы помочь этим людям", - сказал Саакашвили.

Как известно, в 6 утра среды правоохранители пытались штурмовать палаточный городок, но Саакашвили перебрался в гостиницу "Киев".



С 9 утра его ждут на допрос, но он идти на него не собирается.

Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в центре Киева, лидера партии "Рух новых сил" и экс-президента Грузии задержали и вывели его на улицу.



Однако активисты заблокировали машину СБУ с Саакашвили, а позже и вытащили лидера РНС из авто, разбив окна.

Саакашвили объявлен в розыск.

Утром экс-президент Грузии пришел под Верховную Раду.

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