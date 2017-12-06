Пимахова ушла в отпуск после скандала вокруг НАБУ
Первый заместитель главы Государственной миграционной службы Дина Пимахова подала заявление об отпуске, которое было удовлетворено.
Об этом сообщает пресс-служба Миграционной службы.
"Согласно заявлению, отпуск необходим в связи с необходимостью улучшения состояния здоровья, которое ухудшилось из-за ситуации с попыткой передачи ей взятки агентом Национального антикоррупционного бюро и последующими следственными действиями СБУ и Генеральной прокуратуры", – уточнило ведомство.
Как известно, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС. Тогда же в конспиративных помещениях НАБУ прошли обыски.
30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы, а СБУ, ведя прослушку для бюро, "завербовала" Пимахову для давления на бюро.
После того Пимахова выступила с обличительным заявлением и заверила, что сама обратилась к правоохранителям, не зная, что Сергей Титенков – агент НАБУ.
Луценко назвал методы НАБУ недопустимыми, детективов НАБУ избранными без конкурса, а технику, которую они используют, – незаконной.
В НАБУ опровергли его слова.
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