Пимахова ушла в отпуск после скандала вокруг НАБУ

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Среда, 6 декабря 2017, 14:52

Первый заместитель главы Государственной миграционной службы Дина Пимахова подала заявление об отпуске, которое было удовлетворено.

Об этом сообщает пресс-служба Миграционной службы.

"Согласно заявлению, отпуск необходим в связи с необходимостью улучшения состояния здоровья, которое ухудшилось из-за ситуации с попыткой передачи ей взятки агентом Национального антикоррупционного бюро и последующими следственными действиями СБУ и Генеральной прокуратуры", – уточнило ведомство.

Как известно, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС. Тогда же в конспиративных помещениях НАБУ прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы, а СБУ, ведя прослушку для бюро, "завербовала" Пимахову для давления на бюро.

После того Пимахова выступила с обличительным заявлением и заверила, что сама обратилась к правоохранителям, не зная, что Сергей Титенков – агент НАБУ.

Луценко назвал методы НАБУ недопустимыми, детективов НАБУ избранными без конкурса, а технику, которую они используют, – незаконной.

В НАБУ опровергли его слова.

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Алена Рощенко, УП
Темы: Миграционная служба НАБУ скандал взятка
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