Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко заявил, что все агенты НАБУ - "вне закона"

Воскресенье, 3 декабря 2017, 19:58
Луценко заявил, что все агенты НАБУ - вне закона

Весь аппарат агентов НАБУ на сегодняшний день вне закона, а во время работы они используют контрабандную технику.

Об этом в эфире телеканала "1+1" вечером 3 декабря заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Закон требует, чтобы при отборе кандидатов они проходили открытый конкурс. Но несмотря на это десятки агентов, в том числе и те двое, зафиксированные на конспиративной квартире, были избраны в ходе "закрытых процедур", что противоречит закону", - заявил Луценко.

"Имеем нелегальных агентов, которые используют незаконные методы провокаций, никто из них не допущен к гостайне, но им предоставляются материалы прослушки НАБУ, что является уголовным преступлением, они используют не зарегистрированную в Украине технику для прослушивания, которая завезена контрабандным путем, а полученные материалы они используют в своей работе", - отметил он.

"Это огромный букет нелегальной группировки, действующей нелегальными методами с нелегальной аппаратурой. Об этом - двух агентах - я узнал где-то 2 недели назад. Теперь вижу всю полноту проблемы", - добавил Луценко.

Как известно, 29 ноября Госмиграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Вечером  в тот же день в НАБУ прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины. По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.

По словам чиновницы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее, а потом склонял к взятке. Она обратилась в СБУ по этом поводу – и Титенков оказался сотрудником НАБУ.

Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге 30 ноября заявил, что сотрудники НАБУ не имели права предлагать взятку первому замглавы ГМС, и что агенты бюро, вопреки закону, не проходили конкурса, но имеют доступ к секретным документам. 

В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник слова Луценко опроверг.

Читайте также: Агенты под ударом. Как развивалась и чем закончится очередная атака на НАБУ

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУГенпрокуратураЛуценко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
НАБУ
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как чиновники берут взятки и прикрываются портретами Бандеры
Последние новости
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
Все новости...
Реклама: