Пленки Луценко отдадут на экспертизу – адвокат Саакашвили

3098 просмотров
Среда, 6 декабря 2017, 16:40

Обнародованные генпрокурором аудио- и видеозаписи якобы разговора экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и Сергея Курченко, где Саакашвили якобы договаривается с ним о сотрудничестве, отдадут на экспертизу.

Об этом сказал один из адвокатов Саакашвили Павел Богомазов в комментарии "Украинской правде".

Он пояснил, что передать материалы на экспертизу можно только тогда, когда защита получит доступ к оригиналам аудио- и видеозаписей.

"Я знаю Севериона Дангадзе. Это не его голос. По крайней мере, местами точно не его голос", - сказал Богомазов.

По его словам, адвокаты уже попросили следователей предоставить им доступ к этим материалам.

"Защитники подали ходатайство об ознакомлении с материалами дела, и следователи прокуратуры должны предоставить доступ. По состоянию на сейчас, доступа никто не предоставил.

Только в последний момент сегодня перед заседанием у Дангадзе (заседание об избрании меры пресечения – ред.) дали на 160 листов документов, которыми что-то обосновывают, копии каких-то протоколов, из которых можно что-то увидеть", - сказал Богомазов.

Он не смог рассказать, куда именно направят на экспертизу записи Луценко.

"Я за своих коллег не готов сейчас сказать, но у нас экспертные учреждения, согласно закону, все находятся под Министерством юстиции или Министерством внутренних дел. Учитывая, что как один министр, так и другой делают постоянно преграды для деятельности, как партии, так и самого Саакашвили, то верить в объективность украинских экспертных государственных институтов достаточно трудно", - сказал адвокат.

На вопрос, будет ли рассматриваться в таком случае возможность проведения экспертизы за рубежом, Богомазов сказал:

"Возможность, я думаю, будет рассматриваться. Но насколько это будет реально воплотить, не готов сказать, потому что отечественное законодательство не берет выводы иностранных экспертов".

По словам адвоката, если они получат доступ к материалам следствия, то готовы обработать их очень быстро.

"Мы готовы работать в ускоренном, форсированном режиме. Ходатайства как такие готовы. Все зависит от работников прокуратуры, насколько быстро они предоставят нам право реализовать наши процессуальные права.

К сожалению, в последнее время они постоянно это затягивают, так что сказать по срокам (когда передадут материалы на экспертизу – ред.) невозможно", - подытожил Богомазов.

Как известно, 5 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича, в частности, Сергея Курченко.

Читайте также: ГПУ показала запись разговоров Саакашвили и Курченко 

На скользкой крыше. Как Луценко и СБУ ловили Саакашвили, но не поймали

Ирина Балачук, УП
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Антикоррупционный комитет проголовал за снятие Соболева
Путин объявил, что в четвертый раз пойдет на выборы президента
Мы хотим получить то подозрение – адвокат Саакашвили
Аваков во время визита во Францию встречался с Коломойским - источники
Все новости
спорт

200 километров за сутки ради ультрамарафона в Арктике

афиша

6 фильмов декабря: "Верный", "Киборги" и конечно "Звёздные войны"

психология

Столько в среднем тратит женщина, выбирая одежду на работу