Пленки Луценко отдадут на экспертизу – адвокат Саакашвили

Обнародованные генпрокурором аудио- и видеозаписи якобы разговора экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и Сергея Курченко, где Саакашвили якобы договаривается с ним о сотрудничестве, отдадут на экспертизу.

Об этом сказал один из адвокатов Саакашвили Павел Богомазов в комментарии "Украинской правде".

Он пояснил, что передать материалы на экспертизу можно только тогда, когда защита получит доступ к оригиналам аудио- и видеозаписей.

"Я знаю Севериона Дангадзе. Это не его голос. По крайней мере, местами точно не его голос", - сказал Богомазов.

По его словам, адвокаты уже попросили следователей предоставить им доступ к этим материалам.

"Защитники подали ходатайство об ознакомлении с материалами дела, и следователи прокуратуры должны предоставить доступ. По состоянию на сейчас, доступа никто не предоставил.

Только в последний момент сегодня перед заседанием у Дангадзе (заседание об избрании меры пресечения – ред.) дали на 160 листов документов, которыми что-то обосновывают, копии каких-то протоколов, из которых можно что-то увидеть", - сказал Богомазов.

Он не смог рассказать, куда именно направят на экспертизу записи Луценко.

"Я за своих коллег не готов сейчас сказать, но у нас экспертные учреждения, согласно закону, все находятся под Министерством юстиции или Министерством внутренних дел. Учитывая, что как один министр, так и другой делают постоянно преграды для деятельности, как партии, так и самого Саакашвили, то верить в объективность украинских экспертных государственных институтов достаточно трудно", - сказал адвокат.

На вопрос, будет ли рассматриваться в таком случае возможность проведения экспертизы за рубежом, Богомазов сказал:

"Возможность, я думаю, будет рассматриваться. Но насколько это будет реально воплотить, не готов сказать, потому что отечественное законодательство не берет выводы иностранных экспертов".

По словам адвоката, если они получат доступ к материалам следствия, то готовы обработать их очень быстро.

"Мы готовы работать в ускоренном, форсированном режиме. Ходатайства как такие готовы. Все зависит от работников прокуратуры, насколько быстро они предоставят нам право реализовать наши процессуальные права.

К сожалению, в последнее время они постоянно это затягивают, так что сказать по срокам (когда передадут материалы на экспертизу – ред.) невозможно", - подытожил Богомазов.

Как известно, 5 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича, в частности, Сергея Курченко.

Читайте также: ГПУ показала запись разговоров Саакашвили и Курченко

На скользкой крыше. Как Луценко и СБУ ловили Саакашвили, но не поймали