Суд арестовал соратника Саакашвили Дангадзе

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Среда, 6 декабря 2017, 19:59

Печерский суд принял решение арестовать соратника Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Об этом сообщила пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Решением Печерского суда Севериона Дангадзе арестовано на 60 суток без альтернативы внесения залога (ст. 110, ч.2 не предусматривает альтернативы залога)", - написала она.

Как известно, во вторник руководителю Киевского областного отделения "Движения новых сил" Севериону Дангадзе объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничеству с членами организованной преступной группировки.

5 декабря Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича, в частности, Сергея Курченко.

"Установлено, что лицо приближенное к Саакашвили, а именно гражданин Украины Северион Дангадзе, по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, который скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки", - сказал Луценко.

Прокуратура просила суд арестовать на два месяца руководителя Киевского областного отделения "Рух новых сил" Севериону Дангадзе, задержанного во вторник.

Темы: Саакашвили суд
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