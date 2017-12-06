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Прокуратура просит арестовать соратника Саакашвили Дангадзе на 60 суток

Среда, 6 декабря 2017, 17:02

Прокуратура просит суд арестовать на два месяца руководителя Киевского областного отделения "Рух новых сил" Севериону Дангадзе, задержанному во вторник.

Об этом сообщила журналист в эфире телеканала "112" из суда, где ему выбирают меру пресечения.

"Прокуроры требуют для Севериона Дангадзе содержания под стражей на 60 суток. Говорят, что он, якобы по согласованию с самым Саакашвили, обратился через доверенное лицо к Курченко, который скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили. А за это он обещал выполнить бизнес-интересы Курченко", - сказала она.

"Прокуроры говорят, что именно Дангадзе требовал деньги за то, чтобы Саакашвили совершил государственный переворот. Адвокаты Дангадзе и сам он все отрицает. И адвокаты просят для него домашний арест", - добавила она.

По ее словам, в суде усилены меры безопасности, присутствовали около 20 сторонников Саакашвили.

Как известно, во вторник руководителю Киевского областного отделения "Движения новых сил" Севериону Дангадзе объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничеству с членами организованной преступной группировки.

5 декабря Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича, в частности, Сергея Курченко.

"Установлено, что лицо приближенное к Саакашвили, а именно гражданин Украины Северион Дангадзе, по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, который скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки", - сказал Луценко.

Темы: Саакашвилипрокуратура
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