В АП решили Соболева таки снять, а НАБУ не трогать – источники

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Четверг, 7 декабря 2017, 10:58

Администрация президента сообщила ключевым международным партнерам Украины, что Егора Соболева снимут с должности главы антикоррупционного комитета Верховной Рады.

О таком решении по итогам ночных консультаций представители АП проинформировали партнеров в четверг утром, сообщили источники "Украинской правды".

В то же время, тема законопроекта №7362, вследствие которого антикоррупционные органы попали бы в зависимость от руководства государства, а руководителя Национального антикоррупционного бюро смогли бы увольнять без аудита, снята с повестки дня.

Как известно, 6 декабря антикоррупционный комитет поддержал отставку Соболева с должности своего главы. Решение примет Верховная Рада.

Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли выразил обеспокоеннность решением комитета по Соболеву.

Кроме того, в повестку дня хотели внести законопроекта №7362, вследствие которого антикоррупционные органы попали бы в зависимость от руководства государства, а антикоррупционная реформа оказалась бы под угрозой.

В США заговорили о сокращении помощи Украине в случае, если Верховная Рада снимет Егора Соболева с должности главы антикоррупционного комитета и поддержит увольнение директора НАБУ без аудита.

А директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что украинские власти должны остановить атаку на Национальное антикоррупционное бюро и создать Антикоррупционный суд.

В итоге, законопроект №7362 был снят с повестки дня Верховной Рады на 7 декабря.

"Украинская правда"
Темы: Администрация президента Верховная Рада НАБУ коррупция международные отношения
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