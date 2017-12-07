В АП решили Соболева таки снять, а НАБУ не трогать – источники
Администрация президента сообщила ключевым международным партнерам Украины, что Егора Соболева снимут с должности главы антикоррупционного комитета Верховной Рады.
О таком решении по итогам ночных консультаций представители АП проинформировали партнеров в четверг утром, сообщили источники "Украинской правды".
В то же время, тема законопроекта №7362, вследствие которого антикоррупционные органы попали бы в зависимость от руководства государства, а руководителя Национального антикоррупционного бюро смогли бы увольнять без аудита, снята с повестки дня.
Как известно, 6 декабря антикоррупционный комитет поддержал отставку Соболева с должности своего главы. Решение примет Верховная Рада.
Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли выразил обеспокоеннность решением комитета по Соболеву.
Кроме того, в повестку дня хотели внести законопроекта №7362, вследствие которого антикоррупционные органы попали бы в зависимость от руководства государства, а антикоррупционная реформа оказалась бы под угрозой.
В США заговорили о сокращении помощи Украине в случае, если Верховная Рада снимет Егора Соболева с должности главы антикоррупционного комитета и поддержит увольнение директора НАБУ без аудита.
А директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что украинские власти должны остановить атаку на Национальное антикоррупционное бюро и создать Антикоррупционный суд.
В итоге, законопроект №7362 был снят с повестки дня Верховной Рады на 7 декабря.
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