Антикоррупционный комитет проголосовал за отставку Соболева

Члены парламентского комитета по вопросам противодействия коррупции проголосовали за направление в Верховную Раду предложения о снятии с должности главы Егора Соболева.



За такое решение на заседании в четверг, 6 декабря, проголосовали 12 из 22 присутствующих членов комитета, среди которых депутаты:



Иван Мирный - "Оппозиционный блок"



Михаил Ланьо - группа "Возрождение"



Андрей Немировский - "БПП"



Игорь Артюшенко - "БПП"



Татьяна Рычкова - "БПП"



Олег Барна - БПП



Сергей Дунаев - "Оппозиционный блок"



Константин Матейченко - "Народный фронт"



Иван Мельничук - "БПП"



Юрий Буглак - "БПП"



Юрий Савчук - "Народный фронт"



Игорь Попов - "Радикальная партия Олега Ляшко"

Перед голосованием членам комитета дали слово, чтобы они объяснили, почему они за или против увольнения Соболева.

Большинство депутатов от Блока Петра Порошенко были единодушны - председатель антикоррупционного комитета должен быть снят с должности, так как не соответствует занимаемой должности.

Причем некоторые из них главной причиной называли "приверженность" Соболева лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили.

Так, депутат от БПП Татьяна Рычкова отметила, что не может работать с человеком, "который вчера бегал по крыше и пытается устроить государственный переворот".

По ее словам, она уже несколько месяцев не довольна работой председателя антикоррупционного комитета Соболева.

Поддержали Рычкову коллеги по фракции Олег Барна, Иван Мельничук и Юрий Буглак.

Буглак заявил, что Соболев не соответствует занимаемой должности, поскольку "увлекся работой в палатках".

По словам Мельничука, комитет противодействия коррупции перестал эффективно работать, когда Соболев стал комментировать действия отдельных политиков, в частности, президента.

"Комитет не работает эффективно с тех пор, как Егор Соболев начал обвинять кого-то в чем-то, в том числе президента. Превратил комитет в пиар-площадку. Сначала вам был плохой Яценюк, теперь Порошенко и пошли дальше", - заявил Мельничук.

Нашлись депутаты, которые были категорически против решения освобождения Соболева с занимаемой им должности.

Так депутат от фракции "Народный фронт" Юрий Тимошенко заявил, что категорически отказывается голосовать за отставку Соболева, так как считает его эффективным руководителем и не согласен с позицией коллег.

Также поддержал его и секретарь комитета, внефракционный депутат Дмитрий Добродомов.

Он заявил, что надо называть вещи своими именами.

"Мне жаль, что наши коллеги забыли, чем мы здесь должны заниматься, потому что есть такая улица Банковая, где решили, что у Верховной Рады должен быть удобный аудитор НАБУ, и сейчас члены комиссии от "БПП" выполняют поставленную перед ними задачу", - сказал Добродомов.

Некоторые другие депутаты его поддержали, заявив, что отставка Соболева - это смертный приговор НАБУ.

Несмотря на это большинство депутатов проголосовало за его отставку. Теперь этот вопрос должна утвердить Верховная Рада.

Ранее сообщалось, что 10 депутатов антикоррупционного комитета требуют отзыва Егора Соболева с должности председателя комитета.

Также сообщалось, что БПП одновременно с увольнением Соболевает хочет рассмотрение аудитора НАБУ.