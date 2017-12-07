США ждут прогресса в создании Антикоррупционного суда

Соединенные Штаты Америки ожидают новых шагов в создании Антикоррупционного суда в Украине.

Как известно, 6 декабря после встречи с послом США в "Народном фронте" заявили о поддержке закона о Антикоррупционный суд.

Также президент Петр Порошенко заявил, что самостоятельно внесет законопроект о Высшем антикоррупционном суде, если до начала следующей недели его не внесут народные депутаты.

Украинская правда