США ждут прогресса в создании Антикоррупционного суда

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Четверг, 7 декабря 2017, 16:23

Соединенные Штаты Америки ожидают новых шагов в создании Антикоррупционного суда в Украине.

Как известно, 6 декабря после встречи с послом США в "Народном фронте" заявили о поддержке закона о Антикоррупционный суд.

Также президент Петр Порошенко заявил, что самостоятельно внесет законопроект о Высшем антикоррупционном суде, если до начала следующей недели его не внесут народные депутаты.

Украинская правда

Темы: США коррупция Антикоррупционная прокуратура
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