Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко озвучив ультиматум щодо Антикорупційного суду

Четвер, 7 грудня 2017, 08:17
Порошенко озвучив ультиматум щодо Антикорупційного суду
ап

Президент Петро Порошенко самостійно внесе законопроект про Вищий антикорупційний суд, якщо до початку наступного тижня його не внесуть народні депутати.

Про це він повідомив у Twitter і Facebook.

"Завтра вже місяць, як я звернувся до Верховної Ради з пропозицією щодо прискорення процесу створення Вищого антикорупційного суду. Це було продиктовано бажанням створити максимально сприятливі умови для ухвалення відповідного закону. Його проект ще на стадії написання мав би бути узгоджений між різними політичними силами", – зазначив глава держави.

"Моя пропозиція все ще в силі. Однак якщо до початку наступного тижня я не побачу прогресу, протягом семи-десяти днів самостійно підготую та внесу відповідний законопроект", – попередив Порошенко.

"Прошу народних депутатів зняти з порядку денного старий законопроект "Про антикорупційні суди", як це рекомендувала Венеціанська комісія, і розчистити простір для нового проекту", – додав він.

Як відомо, напередодні вибухнув скандал через внесення в порядок денний законопроекту №7362, через який антикорупційні органи потрапили б у залежність від керівництва держави, а антикорупційна реформа опинилася б під загрозою.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що українська влада має зупинити атаку на Національне антикорупційне бюро та створити Антикорупційний суд.

А в США заговорили про скорочення допомоги Україні у випадку, якщо Верховна Рада зніме Єгора Соболєва з посади голови антикорупційного комітету і підтримає звільнення директора НАБУ без аудиту.

Зрештою, законопроект №7362 зняли з порядку денного Верховної Ради на 7 грудня.

Теми: Антикорупційний судПорошенкозаконодавствоВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Антикорупційний суд
ВАКС відмовився відсторонити від посади затриманого на хабарі голову Тернопільської облради − ЦПК
Справа аеропорту "Бориспіль". Чим небезпечний судовий плагіат Вищого антикорупційного суду
Від Лондона до Брюсселя
Останні новини
05:52
З Латвії видворили голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: