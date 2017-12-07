Аваков і Яценюк після зустрічі з послом США змінили позицію по НАБУ – джерело

Ввечері 6 грудня керівництво "Народного фронту" зустрічалося з послом США Марі Йованович, після чого змінило позицію щодо закону про "ліквідацію НАБУ".

Про це "Українській правді" повідомило джерело в "Народному фронті".

"Вчора (6 грудня – ред.) ввечері Яценюк, Аваков та Парубій зустрілися з послом США Йованович, після чого в них змінилася риторика і зникло гостре бажання прийняти закон про "вбивство НАБУ", - сказав співрозмовник.

За словами співрозмовника, зустріч відбулася за ініціативи НФ. Саме вона вплинула на зміну позиції лідерів політсили, і вони заговорили про необхідність створення Антикорупційного суду.

Як відомо, 6 грудня члени парламентського комітету з питань протидії корупції проголосували за направлення до Верховної Ради пропозиції про зняття з посади голови комітету Єгора Соболєва.

Водночас народні депутати Артур Герасимов та Максим Бурбак подали проект закону, який уможливлює звільнення директора НАБУ без аудиту.

Пізніше у "Народному фронті" заявили про підтримку закону про Антикорупційний суд.

Нардеп Сергій Лещенко заявив, що якщо Верховна Рада підтримає законопроект, який дозволить депутатам звільняти керівників антикорупційних органів простою більшістю голосів, Україна може втратити безвізовий режим із країнами ЄС.

Пізніше стало відомо, що Верховна Рада 7 грудня не буде розглядати законопроект, що дозволяє парламенту висловлювати недовіру і звільняти керівництво антикорупційних органів. Законопроект відкликали.

Детальніше читайте у статті: За крок від прірви: ніч, коли Україна ледь не втратила безвіз