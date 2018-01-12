Гройсман сделал Путину встречное предложение по Крыму

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Пятница, 12 января 2018, 18:49

Премьер Владимир Гройсман заявил, что Украина готова принять военные корабли и авиатехнику из аннексированного Крыму, но вместе с полуостровом.

Об этом он сказал журналистам в рамках рабочей поездки в Донецкую область, сообщает "Укринформ".

"У меня есть встречное предложение - вместе с флотом вернуть нам Крым. Готовы принять в ближайшее время", - сказал Гройсман.

Ранее сообщалось, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. По словам президента России Владимира Путина, вся техника в плачевном состоянии.

Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что практически вся техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возвращении украинских кораблей из Крыма "унизительной подачкой" и призывает на нее не реагировать.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предложение передать Украине крымскую технику назвал "жестом доброй воли", чтобы "сдвинуть украинское политическое урегулирование с мертвой точки".

Как известно, после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала передавать Украине захваченную технику, однако после вторжения на Донбасс такая передача была приостановлена.

15 апреля 2014 года на то время заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что Министерство обороны РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма.

На тот момент были переданы 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля. 5 июля в МИД РФ заявили, что РФ приостановила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до "полного прекращения украинскими силовиками боевых действий".

В Крыму остались 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", противолодочные корветы "Тернополь" и "Луцк", морские тральщики "Черкассы" и "Чернигов", большая подводная лодка "Запорожье", спасательный буксир "Кременец" и другие.

Темы: Гройсман Крым Путин
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