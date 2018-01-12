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Песков назвал предложение вернуть Украине технику из Крыма "жестом доброй воли"

Пятница, 12 января 2018, 11:24

Предложение президента РФ Владимира Путина передать военную технику из Крыма Украине — жест доброй воли, чтобы "сдвинуть украинское политическое урегулирование с мертвой точки".

Об заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

"Это, скажем так, еще один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки", — сказал Песков.

По его словам, Путин "неоднократно демонтстрировал заинтересованность России" в выводе российско-украинских отношений из того "пике, в которое они вошли, и из того враждебного, плачевного состояния, в котором находятся".

Ранее сообщалось, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. По словам президента России Владимира Путина, вся техника в плачевном состоянии.

Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что практически вся техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возвращении украинских кораблей из Крыма "унизительной подачкой" и призывает на нее не реагировать.

Как известно, после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала передавать Украине захваченную технику, однако после вторжения на Донбасс такая передача была приостановлена.

15 апреля 2014 года на то время заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что Министерство обороны РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма.

На тот момент были переданы 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля. 5 июля в МИД РФ заявили, что РФ приостановила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до "полного прекращения украинскими силовиками боевых действий".

В Крыму остались 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", противолодочные корветы "Тернополь" и "Луцк", морские тральщики "Черкассы" и "Чернигов", большая подводная лодка "Запорожье", спасательный буксир "Кременец" и другие.

Все об аннексии Крыма читайте в материале УП: Как мы теряли Крым. Свидетельства первых лиц Украины.

Темы: УкраинаКрыманнексияРосcияПутин
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