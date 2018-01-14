В Госдуме РФ предложили изменить договор с Украиной в части признания границ

"Во второй статье Договора мы признаем территориальные границы Украины, а она (Украина) - наши, на момент подписания и ратификации этого документа. Подписав Договор в 1997, а затем при ратификации в 1999 году Россия подтвердила, что она считает ... Крым и Севастополь частью территории Украины", - заявил Затулин.

"Наша трактовка Договора состоит в том, что наше признание границ, сделанное в этом Договоре, взаимосвязано с темой Договора - дружба, сотрудничество и партнерство. Нет дружбы, сотрудничества и партнерства - возникает повод к тому, чтобы сказать: "Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам", - добавил он.

"Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже…, что нам нужно в части этого Договора его денонсировать - в части, касающейся статьи второй, а именно признание границ", - отметил Затулин.

Как известно, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия "присоединила" Крым 18 марта, фактически его аннексировав. Результаты голосования на "референдуме" не признаны миром.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

11 апреля в России опубликовали новую версию конституции РФ, в которую включены республика Крым и город федерального значения Севастополь.

В августе 2016 года генпрокурор Юрий Луценко назвал фамилии 18 российских военных чиновников, которым сообщили о подозрении в организации гибридной войны с Украиной. Ключевым лицом в организации называли советника президента РФ Сергея Глазьева.

В записи, продемонстрированной ГПУ, Затулин общается с Глазьевым 28 февраля 2014 года относительно "финансирования правонарушений в Одесской и Харьковской областях". В разговоре речь идет также о финансировании отрядов "казаков".

В ноябре Затулин заявил, что Москва должна отменить акты в 1954 году, согласно которым, полуостров Крым передали в состав тогдашней УССР.

В начале декабря 2017 года Печерский райсуд Киева дал разрешение на проведение спецрасследования в отношении депутата Госдумы РФ Константина Затулина, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.