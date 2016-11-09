Репортаж з виборів у США. Як українці голосували за Трампа

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп перемагає Гілларі Клінтон на виборах президента США. Утім, підрахунок голосів все ще триває.

УП продовжує стежити за результатами голосування.

Дональда Трампа підтримувала зокрема й українська громада у США, незважаючи на його заяви щодо населення Криму, яке "обрало" Росію та неприховану симпатію до лідерських якостей президента РФ Володимира Путіна.

Віддаючи свій голос за кандидата від Республіканської партії, американці українського походження керуються полярними мотивами.

Одні сподіваються отримати від консерваторів летальне озброєння для України, інші – мир між РФ та США. Хтось у такий спосіб дбає про "світле майбутнє" з меншими податками, хтось готовий віддати свій голос лише за чоловіка.

Оминувши політичну рекламу біля входу у виборчу дільниці – на відміну від України, у США агітація дозволена навіть у день виборів, – Андрій та Романа Гординські переступили поріг муніципалітету міста Квакертаун, Пенсильванія.

О 9-й ранку 8 листопада на подружжя американських українців вже чекала черга із півсотні виборців на дільниці.

"За своє життя вперше бачу такий натовп у нашому містечку під час голосування", – зауважила пані позаду.

На відміну від України, у США агітація дозволена навіть у день виборів

У штаті Пенсильванія, де розподіл голосів республіканців і демократів майже порівну, а кожен голос на вагу золота, напередодні виборів президента США Барак та Мішель Обами схиляли електорат голосувати за кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Анонсована поява лауреата Нобелівської премії Миру змусила тисячі американців вийти під стіни Індепендент-холу, де у 1776 році американці підписали Декларацію незалежності. Водночас Гординських цей виступ підштовхнув голосувати за Дональда Трампа.

"За президенства Обами був анексований Крим. Я не відчуваю, що Гілларі щось зробить для України", – пояснює Романа і одразу додає: "Республіканець Маккейн намагався добитися, щоб Україні дали зброю, але Обама не підтримав його в цьому".

Цінності релігійної родини американських баптистів Гординських співпадають із платформою Республіканської партії

Для релігійної родини американських баптистів Гординських питання партійної приналежності не стоїть.

Їхні цінності співпадають із платформою Республіканської партії – батьки двох дорослих синів не толерують аборти, одностатеві шлюби і вартісну страхову медицину авторства президента Обами.

Пенсильванія цьогоріч підтримала кандидата у президенти від Республіканської партії. За результатами підрахованих 97% бюлетенів, Трамп випереджає Клінтон на 1,3%, тобто на 70 тисяч голосів.

"Дилема в тому, що вся моя родина в Україні, але рішення моє ґрунтується на тому, у якій країні будуть жити мої діти. Я не відчуваю, що Гілларі щось зробить для України",– переймається пані Бріджес із Далласу, у дівоцтві – Дарія Брешел з Житомира.

Південний штат завбільшки за Україну на виборчій мапі традиційно червоний. За підрахунком 98% бюлетенів Трамп відірвався від Клінтон майже на 10% і більш як на 700 тисяч голосів.

Пенсильванія цінує право на вільний обіг зброї, тому голосує за республіканців

Республіканську платформу тут підтримують не лише через високу релігійність, але й за вільний обіг зброї.

Сенатор від штату Техас Тед Круз самовільно зійшов із передвиборчих перегонів з другим за популярністю результатом між республіканців. На липневому з’їзді консервативної партії у Клівленді Круз публічно відмовився підтримувати Трампа, а вже у вересні агітував техасців віддати голос за нього.

"Наша родина голосувала не так за Трампа, як проти Клінтон", – пояснює Дарія позицію республіканців родом із Арканзасу – штату, де Білл Клінтон був губернатором 12 років поспіль.

На виборах президента США у 2016 році штат Арканзас підтримав аж ніяк не Гілларі Клінтон, а Дональда Трампа із відривом у 30%.

Арканзас добре пам'ятає 12 років губернаторства демократа Білла Клінтона, тож голосує радше "проти", ніж "за"

НЕдемократичний Нью Йорк?

В Українському музеї на Другій авеню Манхеттена, більш відомому як "майданчик мистецтва в екзилі", ніж як арена для політичних баталій, напередодні голосування не вщухають передвиборчі суперечки.

Між книжками про Тараса Шевченка і ляльками-мотанками, українською із відчутним акцентом, ошатні пані у солідному віці дискутують про несолідні вчинки кандидатів у президенти США:

"Вона не має такої шляхетності. Вони з чоловіком себе персонально збагатили – нагромадили гроші для родини, але що Трамп приятелює із Путіном, то є страшна річ", – нервово перебираючи окуляри руками у перснях, пояснює одна одній своє бажання утриматись від голосування.

Шокуючі заяви Трампа списують на недобросовісну пропаганду та "підступного" Манафорта

Обидві американки українського походження не бажають називати читачам УП своїх імен.

– Нехай краще він перемагає, ніж Гілларі.

– Так?

– Так. Клінтонів забагато тут в Америці. Нам треба чогось новенького. Я буду за Трампа, можливо, але ще не визначилась.

– Вам не здається, що то небезпечно для України?

– Йому приписали того Путіна. Я хочу, щоб за Україну була якась опіка.

Контраверсійний лабіринт дискусії заходить у глухий кут, коли питання вибору президента США стосується українського питання.

Шокуючі заяви Трампа щодо населення Криму, яке "обрало" Росію, тут схильні списувати на колишнього керівника передвиборчого штабу, кандидата в президенти США від Республіканської партії Пола Манафорта, якого показово звільнили через звинувачення в умисному ухиленні від сплати податків. За підрахунками НАБУ, Манафорт отримав із "чорної бухгалтерії" партії Віктора Януковича 12,7 мільйонів доларів готівки.

Трампа пародіювали наввипередки всі, кому не ліньки

Компактне поселення українських емігрантів між 6-ю та 10-ю вулицями Манхеттену в демократичному штаті Нью Йорк жартома називають українським селом.

Чотирьома хвилями політичної еміграції із початку минулого століття громада створила "теплий океан" українськими газетами, вісниками і журналами, книговидавничою справою і книгарнями, музеєм, інститутом, школою і церквою.

У виборі президента США американські українці часто більше керуються питаннями особистої безпеки, аніж національної приналежності.

Особиста безпека важливіше за національну приналежність

"Нехай краще Трамп дружить із Путіним, незважаючи на те, що він наробив в Україні, – відверто за тарілкою вареників висловлює свою позицію працівник українського ресторану. – Росія, якими б вони не були вар’ятами там, то є велика держава, яка здатна на все, а Гілларі може розв’язати війну, і тоді вже будуть ділити світ".

Республіканські родинні цінності

Прихильність американців із українським корінням до Республіканської партії має історичне підґрунтя.

Тенденцію зумовила хвиля мігрантів із Радянського Союзу після Другої Світової війни, які тікали від соціалістичної "свободи, рівності й братерства" у капіталістичну країну можливостей.

"Республіканська партія заступала інтереси усіх поневолених націй, зокрема мала жорстку позицію щодо Радянського Союзу ", – зауважує президент Українського Конгресового Комітету Америки Андрій Футей.

Президент Українського Конгресового Комітету Америки Андрій Футей

"Розглядаючи політику президента Рейгана, який закінчив Радянський Союз, та інших перед ним, з початку 50-х років республіканські кандидати були спрямовані на підтримку України".

Республіканство для Футея не лише світогляд чи партійна приналежність, але й робота лобіста у "swing state" Огайо. "Штату, що коливається" кандидати у президенти та їхні передвиборчі штаби приділяють найбільше уваги протягом кампанії.

Штатам, які "коливались", у передвиборчій гонці приділялася особлива увага

В одному із визначальних для перемоги у цьогорічних президентських виборах штатів за тиждень до дня голосування із різницею в один день побували кандидати від двох найвпливовіших партій США.

У день виборів Андрій Футей працює у штабі сенатора-республіканця Роба Портмана, співзасновника Української Групи у Сенаті США, ключового лобіста надання Україні летального озброєння та посилення санкцій щодо Російської Федерації.

Вранці того ж дня президент Українського Конгресового Комітету Америки віддасть свій голос за кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

На жаль, обидва кандидати вправно ігнорували гостре українське питання

"Я дивлюся на те, що краще з позицій громадянина Америки, країни, де я родився і виростав", – пояснює Футей свої погляди й водночас додає, що незалежно від того, хто стане президентом США, громаду чекають важкі часи – адже обидва кандидати вправно ігнорують гостре українське питання.

Єдиний, хто намагався українську громаду почути – це Дональд Трамп-молодший. Сина кандидата від Республіканської партії в Українському центрі неподалік міста Детройт, у штаті Мичиган, українці зустрічали хлібом-сіллю.

Голос "Маленької Одеси"

"Сегодня весь Брайтон голосует за Трампа!" – переконує Ніла мовчазних російськомовних сусідів по виборчій дільниці за лічені години до закриття.

Одеситка емігрувала до США із двома дочками три десятиліття тому, ще до розпаду Радянського Союзу, тому на запитання "чи ви українка?" – відповідає: "Я – одеситка и єврейка".

В Україні в Ніли не залишилося нічого, окрім могильних плит її батьків.

Колишні громадяни СРСР з Брайтону впевнені, що Трамп – це "Росія" та "мир", а жінкам не можна довіряти владу

Після числених переїздів 70-річна ровесниця Дональда Трампа оселилася серед земляків у "Маленькій Одесі" Нью Йорку, як називають узбережжя Атлантичного океану на Брайтон-Біч через переселенців із Радянського Союзу.

"Несмотря на все те льготы, которые Америка дала людям на Брайтоне, в душе они остаются русскими, и сегодня голосуют за Трампа, потому что Трамп – это Россия", – продовжує Ніла монолог в оточені жінок у хутрі із яскравим макіяжем та дешевою біжутерією.

"Нельзя давать женщинам власть!" – голосить вона на усю дільницю і майже пошепки додає: "Если Клинтон будет президентом, у нас тут нет шансов – она crazy ( божевільна –УП) и втянет страну в войну, а Трамп – это мир".

Тетяна Козирєва, УП