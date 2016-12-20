48 борців за права корупціонерів

22 грудня має вирішитися доля е-декларування. За рік після конституційного подання 48 парламентарів, що в більшості своїй представляють оточення Януковича, служителі Феміди винесуть свій вердикт.

Головне питання стосується відповідності норм закону "Про запобігання корупції" Конституції в частині діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції та функціювання Реєстру декларацій публічних службовців.

Влітку ми публікували матеріал про 48 нардепів, що вирішили заблокувати чи не єдине досягнення в сфері антикорупції. Тоді було незрозуміло, чи запустять систему. Занадто багато спроб здійснено для того, щоб її "завалити".

Якщо точніше, то за лише рік нараховано 9 прямих загроз. Серед них – законопроекти Гриніва та Донець, "технічні реверанси" Держспецзв'язку, блокування роботи членами НАЗК, правки Деркача-Мисика та представника БПП Вадима Денисенка.

Але найскладніший іспит для е-декларування стосується розгляду конституційного подання.

Справа в тому, що вердикт виноситимуть судді, які свого часу допомогли Януковичу узурпувати владу. А значить, принцип політичної доцільності для них значно важливіший, аніж верховенство права.

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Парламентарі чудово розуміли, чим для них обернеться запуск системи. Тим більше, якщо їхні майнові декларації з'являться в прицілі не тільки НАЗК і НАБУ, а й журналістів-розслідувачів.

І це все ж таки сталось.

У власності "слуг народу" виявились мільйони доларів незрозумілої готівки, квадратні кілометри нерухомості, коштовні автопарки і колекції швейцарських годинників, антикварні експонати. Більше того, окремі декларанти засвітили святі мощі, колекції ікон та витворів мистецтва і навіть особистий храм.

Сьогодні можна проаналізувати, що саме задекларували особи, які так пручаються функціонуванню системи. Звісно, мова йде про 48 захисників прав корупціонерів.

Е-декларування заважає політикам не тільки з точки зору потенційної кримінальної відповідальності. Воно дуже сильно б'є по репутації, особливо перед черговими виборами.

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Для прикладу, розберемо кілька декларацій лідерів "Опоблоку" – Юрія Бойка, Нестора Шуфрича, Олександра Вілкула, Михайла Добкіна та Наталії Королевської.

Ситуація більш ніж показова. Її можна сміливо перенести на усіх "підписантів".

Юрій Бойко офіційно виявився не настільки багатим, як про нього казали. Усе зареєстровано на дружину. Проте стало відомо, що у нього є фінансові зобов'язання перед відомою американською юридичною компанією Greenberg Taurig розміром 376.215 доларів США. Також Юрій Анатолійович має відшкодувати своєму синові 5.800.000 гривень.

Юрій Бойко (ліворуч) разом з Сергієм Льовочкіним

Без запуску системи ніхто б не дізнався, що дружина лідера "Опоблоку" Віра Бойко в 2006 році придбала квартиру в Москві з машино-місцем за 570.000 доларів, а зараз працює у російській фірмі ТОВ "Керуюча компанія "Група Поліпластик", що є інвестором Рубіжанського заводу з виготовлення пластикових труб.

Дружина Бойка має кілька депозитів: у російських рублях в "НК банку", мультивалютний набір – 31 тисяча доларів, 7,2 мільйони гривень у "Кліринговому домі" Івана Фурсіна та Юлії Льовочкіної, 21,2 мільйони гривень в "Укрсоцбанку", 3,5 мільйони гривень в "Укрексімбанку".

Готівка Юрія Бойка – 25.000 доларів, 15.000 євро, 300.000 гривень – хоч він має також і банківський вклад 31.385 доларів у "Кліринговому домі".

Давній колега Віктора Медведчука – Нестор Шуфрич – задекларував цілий перелік квартир, кілька великих земельних ділянок і будинок на 700 квадратів в елітному селі Козин, що поблизу Києва.

Нестор Шуфрич

Шуфрич володіє багатьма різними колекціями: старовинної холодної зброї (568 екземплярів), геральдики різних періодів (438 одиниць), вогнепальної зброї іноземного виробництва (156 одиниць), годинників (17 одиниць), живопису (287 одиниць). Також досвідчений нардеп має кілька банківських рахунків та вдосталь готівки – 4.230.000 доларів, 3.750.000 євро та 25.000.000 гривень.

Колишній топ-менеджер Ріната Ахметова Олександр Вілкул показав себе як поціновувач коштовних швейцарських годинників – IWC, Patek Philippe, Vacheron Constantine, Parmigiani, Panerai, F.P.Journe, A.Lange&Sohne, Breguet. Вартість цієї колекції, за мінімальними оцінками, близько сотні тисяч доларів, хоч в дійсності загальна сума може сягнути мільйонів доларів, у залежності від унікальності та наявності спеціальних "ускладнень" – турбійонів, індивідуально розроблених механізмів з фазами та орбітою Місяця, картою зіркового неба чи навіть вічним календарем.

Окрім цього, у Вілкула у власності колекція дорогоцінних книг (217 екземплярів), а також запонки з дорогоцінним камінням, ланцюжки, каблучки, підвіски.

З таким "майновим набором" можна себе відчути якщо не королем, то принаймні аристократом часів французького абсолютизму.

Олександр Вілкул

Однак, витрачаючи кошти на цінне рухоме майно, родина Вілкулів не залишилась без банківських рахунків – 5,5 мільйонів гривень, 3,1 мільйона доларів, 612 тисяч доларів, а також 310 тисяч євро. При цьому й готівка у них "водиться" – 1,8 мільйона євро та 1,2 мільйона доларів.

Багаторічний представник інтересів "Партії Регіонів" на Харківщині – Михайло Добкін – задекларував не тільки будинки та квартири, а й може позмагатися з Олександром Вілкулом у колекціонуванні швейцарських годинників. У нього "на руках" – Audemars Piguet, IWC, A.Lange & Sohne, Jaeger LeCoultre, Patek Philippe, Rolex.

Окремо варто зважити на специфічні інтереси Добкіна, про що свідчить наявність дороговартісної ключки для гольфу. Не забув потішити він і своє хобі, одне з найпопулярніших за часів Януковича – полювання. У власності Михайла Добкіна багато коштовних екземплярів рушниць та карабінів – Holland & Holland, Cosmi, Petter Hofer, Krieghoff, Prechtl, Johan Fanzoj, Mannlicher, Karl Hauptmann, Christensen Arms, J. Koschat тощо.

Михайло Добкін

Не обійшлось і без стандартного набору антикварних виробів, колекцій книг та ікон, а також ювелірних виробів.

З готівковими коштами – усе так само, як і в колег з вищої ліги української політики – 12 мільйонів гривень, 470 та 500 тисяч доларів, 300 та 550 тисяч євро, дорогоцінних металів на 100 тисяч доларів.

Жінка, що "мала мрію", Наталія Королевська дещо відстає від своїх колег. Хоча можливо вона принципово не вказала ні транспортних засобів, ні цінного рухомого майна, ні цінних паперів, ні корпоративних прав.

Зате Королевська має купу свідоцтв на право власності на торгові марки. А також у родини Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода достатньо готівки – майже 600 тисяч гривень, більше 600 тисяч доларів та близько 800 тисяч євро.

Наталія Королевська

Усі інші декларанти не особливо відрізняються від згаданих нардепів. Вони або нарешті "відкрились народу", або продовжують приховувати свої статки, сподіваючись на знищення системи е-декларування.

Але всіх 48 парламентерів об'єднує одна масштабна ціль – заблокувати діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції та не дати повноцінно функціонувати системі е-декларування.

Бо кого з них влаштовує, щоб звичайний громадянин знав про тони, в прямому розумінні цього слова, готівки, колекції ікон-картин-рушниць-годинників, космічного масштабу банківські рахунки, квадратні кілометри нерухомості чи автопарки дорогих автівок, як у близькосхідних шейхів.

Як наслідок, маємо непересічну ситуацію, коли одна з найуспішніших реформ прямо залежить від "доброї волі" суддів Конституційного суду, які давно втратили публічну репутацію. При цьому вони, за дивним збігом обставин, залишаються на своїх посадах.

Від рішення КС залежить майбутнє України. Адже зруйнувавши систему е-декларування, можна дуже скоро опинитися в незручній ситуації, коли Україну знову поглине чергова революція.

Хоча, можливо, саме таку ціль – дестабілізацію в державі – ставлять собі як екс-регіонали, так і служителі Феміди.

Олександр Лємєнов, спеціально для УП