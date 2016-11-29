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КС візьметься за e-декларування під кінець грудня

Вівторок, 29 листопада 2016, 11:46

Конституційний Суд 22 грудня почне розглядати конституційність електронного декларування доходів чиновників.

Відповідно до порядку денного засідань КС, на 10 ранку 22 грудня призначено початок розгляду конституційного подання 48 депутатів Верховної Ради.

Засідання проведуть у форматі усного слухання.

Депутати просять КС визнати неконституційними низку положень закону "Про запобігання корупції", що стосується введення електронного декларування, і статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою уводиться кримінальна відповідальність за надання свідомо недостовірних відомостей у декларації про доходи, пишуть "Українські новини".

Подання підписали всі депутати від фракції "Опозиційний блок", а вповноваженими представниками в суді визначені депутати від ОБ Дмитро Шпенов і Юрій Мірошниченко.

Автори скарги вважають: вимога до декларантів вказувати майновий стан своїх найближчих родичів і людей, які разом з ними проживають, порушує конституційне право людини на невтручання в її особисте й сімейне життя.

Крім того, депутати пропонують визнати таким, що не відповідає Конституції, й скасувати право Національного агентства із запобігання корупції проводити моніторинг способу життя чиновників для встановлення їх реального рівня доходів.

Як відомо, 1 вересня в Україні стартувало електронне декларування доходів чиновників.

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїКСОпозиційний блок
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