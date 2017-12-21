Шпигуне, вийди геть. Усе про скандал із перекладачем Гройсмана

Шпигунський скандал дістався найвищих кабінетів на вулиці Грушевського в Києві.

Увечері середи, 20 грудня, з центрального входу Будинку уряду двоє спецслужбовців вивели в наручниках похнюпленого й розгубленого на вигляд чоловіка.

За цією ситуацією уважно спостерігала знімальна група одного з каналів, яка "випадково" опинилася на місці саме в цей момент. Ввічливий слідчий СБУ на запитання журналістів без вагань повідомив: затримали шпигуна.

І виявився ним ніхто інший, як перекладач самого прем’єр-міністра Володимира Гройсмана – Станіслав Єжов.

Служба безпеки наполягає, що того завербувало Головне управління розвідки Росії. Начебто, Єжов збирав інформацію про закордонні поїздки й переговори українського прем’єра, щоб потім передати ці дані представникам російських спецслужб особисто чи через електронну пошту.

"Українська правда" зібрала всі відомі наразі подробиці цієї справи.

Випереджаючи численні запитання преси, ледь не одразу після затримання горе-перекладача Володимир Гройсман на своїй Facebook-сторінці прокоментував цю ситуацію.

У дописі йшлося, що прем’єр, виявляється, давно знав про шпигунську діяльність свого співробітника. Гройсман розповів, що СБУ стежила за Єжовим щонайменше кілька місяців.

Джерела в правоохоронних органах уточнили УП, що насправді Єжова "вели" ще з весни 2017 року – саме тоді ним уперше зацікавилися спецслужби. А останнім часом, вже після того, як його викрили, – навіть використовували його для дезінформації "противника".

Співпраця Гройсмана і Єжова почалася вже після перемоги Майдану у 2015 році.

За словами співрозмовників УП, перед отриманням посади перекладач пройшов перевірку служби контррозвідки, як і будь-який інший державний службовець.

"Перед призначенням на державну посаду СБУ перевіряє всі документи від самого народження до сьогодення: чим людина живе, її погляди", – розповідає УП людина, яка працювала на державній службі.

Станіслав Єжов VK

За словами джерела УП в оточенні прем’єра, перекладача Гройсману порекомендували в МЗС. Тоді Володимир Борисович працював спікером Верховної Ради. У відомстві Павла Клімкіна характеризували Єжова як одного з найкращих у країні синхронних перекладачів.

Колишній співробітник апарату Кабміну, голова правління фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко наголошує, що працівники рівня Єжова не мають доступу до державної таємниці.

Однак саме Єжов як синхронний перекладач з англійської мови брав участь у переговорах Гройсмана з іноземними високопосадовцями.

Фактично, будучи заступником керівника протоколу прем’єра, агент точно знав про всі переговори очільника уряду, приблизну їхню суть і дослівний зміст тих таємних розмов, які сам перекладав.

Якщо сам факт таких розмов, коли в кабінеті сидять два прем’єри – України та котроїсь із країн-партнерів – і не є державною таємницею, то їхній зміст однозначно має цінність для "зацікавлених" країн і служб. Власне, у передачі росіянам такої інформації СБУ і звинувачує Єжова.

Наприклад, у січні 2017 року Єжов перекладав особисті перемовини українського прем’єра з тодішнім віце-президентом США Джо Байденом.

У травні 2017 року Єжов працював на особистій зустрічі Гройсмана з прем’єром Великої Британії Терезою Мей.

Крім того, там же в Лондоні Гройсман зустрічався з міністром закордонних справ Великої Британії Борисом Джонсоном. А також він взяв участь у засіданні Ради директорів Європейського банку реконструкції і розвитку та зустрівся з головою Сумою Чакрабарті.

Агент особисто чув розмови про партнерство в питаннях оборони, економіки й бізнесу, про бажання України отримати зону вільної торгівлі.

Зустріч з прем’єром Великої Британії Терезою Мей kmu.gov.ua

А в липні цього року Єжов перекладав розмову Гройсмана про ситуацію на Донбасі з дуже важливою для України людиною – спецпредставником США Куртом Волкером. Американець виступає посередником між Україною та Росією в питанні врегулювання війни з РФ на сході України.

Після довірчих розмов з українськими політиками Волкер зустрічається з помічником президента РФ Володимира Путіна – Владиславом Сурковим.

А вже в листопаді цього року Єжов їздив разом із Гройсманом до Канади – країни, яка через місяць після візиту прем’єра включила Україну до переліку країн, куди дозволено експорт автоматичної зброї.

Зустріч зі спецпредставником США по питаннях України Куртом Волкером kmu.gov.ua

У четвер ввечері в СБУ зазначили, що кримінальне правопорушення, у якому підозрюють Єжова, дещо відрізняється від "класичного" шпигунства.

"Ця форма державної зради, на відміну від шпигунства, не передбачає, щоб відомості, які передаються іноземним спецслужбам, обов'язково становили державну таємницю", – зазначив співрозмовник в СБУ.

Єжов народився у 1978 році. Отримав освіту в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "міжнародні відносини".

Вільно володіє англійською мовою. Його вважають одним з найкращих синхроністів серед українських дипломатів.

Друга мова, якою він "читає та перекладає зі словником", є словацька.

Присягу державного службовця Єжов склав у червні 2000 року. Тоді ж влаштувався працювати в МЗС. У 2005-му відправився у Любляну першим секретарем посольства України в Словенії.

Після ротації в серпні 2009 року повернувся в Київ у Секретаріат президента, управління протоколу і церемоніалу. Там же він працював і після приходу до влади Віктора Януковича.

У 2011 році Єжов почав працювати перекладачем у посольстві України в США.

"Зазвичай, перекладач – це технічна посада, однак він поїхав у посольство як радник", – пояснив співрозмовник.

Як переконують УП в оточенні Гройсмана, саме тоді його, ймовірно, і завербували російські спецслужби.

Водночас інший співрозмовник, який раніше стикався з Єжовим, повідомив УП, що той ніколи не приховував своїх проросійських поглядів.

"Між його співробітниками навіть ходили жарти, що він – агент ФСБ. Він відкрито мав антиукраїнські погляди, його риторика була про "Велику Російську імперію". Це дивувало навіть за часів Януковича", – розповідає УП людина, яка знала затриманого.

Станіслав Єжов з дружиною Юлією Мірошніковою VK

З декларації Єжова стало відомо, що його дружина Юлія Мірошнікова є громадянкою РФ. Вона володіє американською компанією NUMARK Associates, Inc, що розташована у Вашингтоні.

Реакція Росії

У Росії поки взяли паузу і не роблять різких рухів. Речник президента РФ Дмитро Пєсков обмежився одним реченням: "Новини ми читали, але ніякої інформації не маємо, тому нічого конкретного не можу сказати".

Однак подальша реакція росіян буде показовою. Не тільки для України, але й для інших агентів, яких Росія завербувала в Україні.

Якщо Єжов дійсно був агентом, РФ спробує його врятувати: або докласти зусиль, щоб справа розсипалася, або ж навіть обміняти.

Хоча останній варіант для РФ означатиме визнання того, що їхній агент працював в Україні, і найгірше – його викрили.

Поки що СБУ має ще два дні для обрання запобіжного заходу Станіславу Єжову.

Стаття про державну зраду передбачає лише арешт, без права внесення застави.

А якщо буде доведено, що він дійсно був агентом російських спецслужб, Єжов може отримати тюремний строк від 10 до 15 років.

Оксана Коваленко, Роман Романюк, УП