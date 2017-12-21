СБУ кілька місяців "вела" перекладача Гройсмана

Гройсман знав від СБУ, що його перекладач працює на спецслужби РФ за кілька місяців до його затримання.

Про це "Українській правді" стало відомо з власних джерел.

СБУ кілька місяців "вела" співробітника Кабміну Станіслава Єжова за згодою прем'єр-міністра Володимира Гройсмана для документування його контактів з російськими спецслужбами.

За деякими даними, Гройсману навіть давали слухати розмови перекладача з куратором від РФ. Він був затриманий після того, як у СБУ з'явилася інформація, що він може втекти.

Згідно з декларацією Єжова, його дружина Юлія Мірошнікова громадянка Росії.

Як повідомлялося, співробітники Служби безпеки викрили чиновника секретаріату Кабміну в діяльності в інтересах спецслужб Росії. Момент його затримання біля будівлі Кабміну показав телеканал "Прямий", знімальна група, якого нібито випадково була поруч.

За словами джерела, те, що перекладача вивели через центральний вихід і під камери, Гройсман вважає спробою Банкової кинути тінь на нього теж.

Як повідомлялось, телеканал "Прямий" створений на базі телеканалу Tonis. Власником і кінцевим бенефіціаром каналу став Володимир Макеєнко.

Раніше "Українська правда" писала, що Макеєнко придбав "Тоніс" для оточення чинного президента Петра Порошенка.