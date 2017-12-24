Майдан на кавовій гущі. Хто прийшов на "мітинг порохоботів" у Києві
"З собою мати гарний настрій, каву в термосах, бутерброди та цукерки Рошен!".
18 декабря украинский военный, участник АТО Алексей Петров зарегистрировал в Facebook мероприятие "Кофе на Крещатике". Он предложил АТОшникам и всем желающим собраться в полдень 24 декабря в центре Киева, в противовес "Маршам за импичмент" Михеила Саакашвили.
Что из этого вышло – наблюдала "Украинская правда".
За несколько дней до начала акции в соцсетях разгорелась настоящая война лозунгов и мемов.
С одной стороны баррикад – "михоботы". С другой – любители бодрящего напитка, которых сторонники Саакашвили тут же причислили к армии "порохоботов". В сети антиреволюционный кофе-брейк даже назвали "петтингом", двусмысленно намекая на имя того, кто сидит в главном кресле на Банковой.
Наблюдателей насторожил даже не призыв прихватить с собой конфеты "Рошен" – а то, что "адвокатами" акции "Кофе на Крещатике" выступили люди, близкие к Администрации президента.
В частности, кофепитие активно поддержал внештатный советник Петра Порошенко Юрий Бирюков. Хотя позднее он заявил, что не имеет отношения к организаторам.
Идею "Кофе на Крещатике" пустили в массы в понедельник, 18 декабря. Это произошло на следующий день после "Марша за импичмент", который закончился странной попыткой штурма Октябрського дворца.
После анонса "Кофе на Крещатике" все замерли в ожидании: в воскресенье "МихоМайдан" и его противники должны были пересечься в одном месте и в одно время. Но уже 19 декабря Михеил Саакашвили как будто "включил заднюю", заявив о том, что "Марш за импичмент" берет рождественскую паузу.
По состоянию на 9 утра 24 декабря 1,8 тысяч пользователей Facebook поставили на странице акции "Кофе на Крещатике" отметку "Пойду", еще 5,6 тысяч – "Интересуюсь". Идею также подхватили в Праге, Мельбурне, Дублине и разных городах Украины, где тоже предложили собраться в назначенном месте.
Пироги и провокаторы
Несмотря на проливной дождь, терзавший Киев целый день, под стелой на Майдане собрались около 500 человек, среди которых много людей в форме, бывших и действующих участников АТО. Но большинство все же гражданские – с термосами, сладостями (преимущественно "Рошен"), а также домашними пирогами и тортами.
Наталья Николаевна привезла на Майдан выпечку с орехами. Говорит, чтобы поддержать военнослужащих.
– Абсолютно любить президента невозможно. Но сейчас он на своем месте – и все! Главное ведь, чтобы ребята стояли крепко на фронте. А те, кто вернулся с войны, смогли устроиться в жизни, общаться, не чувствовали себя лишними, – рассказала она УП о своем видении флешмоба.
Алиса Беленко приехала в центр Киева, чтобы угостить всех желающих рыбным пирогом собственного приготовления.
– Какая же тут политика? – удивлялась она. – Большинство пришло, чтобы увидеться с друзьями, обняться, взбодриться, развиртуализироваться с теми, с кем знаком по соцсетям.
Впрочем, без актуальной повестки дня не обошлось.
Во время кофепития то и дело возникали словесные перепалки между теми, кто пришел поддержать Порошенко и теми, кто, мягко говоря, не в восторге от президента.
В "провокаторы" зачислили и 80-летнего пенсионера, назвавшегося Александром. Он выделялся из толпы тем, что в разных частях Майдана пытался зажечь свой альтернативный митинг.
– Банду – геть! – кричал не унимаясь мужчина.
– Провокатор! – смеялись ему в лицо кофелюбы.
– Вас что, устраивают тарифы? Меня нет. Я не собираюсь с вами тут кофе пить. Я пришел против Порошенко выступить.
– Ой, дедушка, что-то вы в Советском Союзе не ходили кричать против власти, а тут пришли…
– Слушай, тебя что, Порошенко устраивает?
– Да!
– Вот и иди, бл*дь, к АП, просись на чашечку кофе! – возмущался старик. – Пришел сюда позориться, рассказывать, как хорошо живется. Власть устроила геноцид. Дерибанят бюджет во время войны. Торговля с Россией выросла на 37%, на 5 миллиардов долларов увеличился товарооборот с оккупантом. Почему же Америка должна санкции применять?
– Про геноцид, дедушка, идите рассказывайте в Мариинский парк, в палатки к Михо.
– Я знаю, куда мне идти. Это – моя страна. А вот вы заблудились, сволочи…
С такой оценкой точно не была согласна Галина Зименко родом из Мариуполя. Она непоколебимо стояла у стелы под разыгравшимся ливнем, держа плакат с надписью "Порошенко – наш президент".
– Полностью поддерживаю президента, потому что он все правильно делает, – поделилась она с УП своими электоральными слабостями. – Он в такое сложно время согласился возглавить страну. Очень умный человек, дипломат. Не только хороший руководитель, но и семьянин приличный. Альтернативы ему не вижу.
На шутливый вопрос, сколько платят на Банковой за такое мировоззрение, Галина спросила в ответ: "Я что, похожа на человека из дурдома?".
"Материализация фейков"
Главными звездами "кофеМайдана" стали внештатный советник президента Юрий Бирюков и автор мероприятия Алексей Петров. К ним постоянно подходили люди, наливали из термосов, делали селфи на память.
На вопрос журналистов, что они тут делают, оба отвечали, как по нотам: "Кофе пьем", – с чем, в общем-то, было сложно поспорить.
– Это же весело! Раньше было работы много, вот мы и не собирались. А сейчас год заканчивается, три дня выходных, – объяснил УП Юрий Бирюков.
Обвинения в излишней любви к президенту советник Порошенко отвергал с неизменной улыбкой и по-детски широко открытыми глазами.
– Мы – "порохоботы"? Да нас же не существует! Даже расследование было, что нас 10 тысяч, и все это – фейковые аккаунты. Но удивительно, они взяли – и материализовались. Тут у нас не "антиМихоМайдан". Просто хотим показать другую страну. Вот она, такая: люди не кричат, ничего не крушат, просто обмениваются печеньками, – рассказал он.
Алексей Петров обвинения в связи с Банковой и проплаченном характере акции тоже отвергал.
– Тут мои боевые побратимы, есть люди, которых я знал только по Facebook, а теперь узнал лично, – объяснил он УП. – Народ общается, кто-то говорит про политику, кто-то про футбол, хоккей, кто-то ест конфеты. Завтра могут сказать, что мы – "агенты Абвера". Я не буду даже комментировать эти глупости. Акция точно не проплачена, людей точно никто не свозил. Пришли те, кто захотел.
Пришел на Майдан и боец "Киевской Руси" с позывным "Моисей", нашивкой "Каратель" и эмблемой на шапке "Киевская хунта".
– Главное – увидеть своих побратимов. Может, тут и есть "порохоботы", но точно не я. Хотя мне как киевлянину очень не нравится, что полиция и Нацгвардия стоят там, возле Рады, сторожат тех, кто там собрался, в том числе алкоголиков. Вместо того чтобы ловить преступников. Мне не нравится, что перекрывают дороги. Мне не нравятся такие акции ("Марш за импичмент" – УП), – сообщил он.
– У нас мирная встреча. Мне наср*ть на лозунги, политические партии, тем более на Михо. Проблем всегда и везде достаточно. Но стоять, требовать скинуть власть – бред. С себя нужно начинать: правильно парковаться, не разбрасывать мусор, поменять лампочку в подъезде, – добавил Александр Чайников из 30-й отдельной моторизированной бригады.
А Андрей Янченко (позывной "Высота"), экс-командир 25-го батальона "Киевская Русь", отметил, что обвинения в "порохоботстве" только подхлестнули участников акции.
– Многие сюда пришли, потому что в интернете начался весь этот срач. Да какие мы "порохоботы"? Мне, например, все равно. Какой бы президент у нас не был, все равно он будет плохой. Не в президентах дело.
Мы друг друга видим по большей части на похоронах. Сейчас – уникальная возможность собраться вместе, когда мы не плачем, не хороним кого-то, – подытожил он.
"Мішу в Грузію, Пєтю – в Гагаузію"
На в целом размеренный ход акции, которая длилась чуть более двух часов, попытались повлиять около 30 молодых людей. Некоторые из них были в балаклавах и с нашивками "Национального корпуса".
Около 12:40 они начали разворачивать на стеклянном фасаде ТЦ "Глобус" большой плакат с надписью "Мішу в Грузію, Пєтю – в Гагаузію".
Полностью развернуться получилось не сразу, мешал сильный ветер. Под улюлюканье и смех кофеманов они все же расправили полотно, прицепив к его нижней части в качестве груза большие баклажки с водой и глыбы льда. После этого зажгли файера, позируя перед фото- и телекамерами.
В ответ участники акции "Кофе на Крещатике" показывали свои лозунги, соревнуясь в остроумии.
Айтишник Николай Корж пришел с самодельным плакатом "Я люблю оффшоры, коррупцию и гречку". Ироничный посыл уловили не все.
– Ты смотри, провокатор! – перемывала ему кости пожилая пара.
– Мы все с друзьями "порохоботы"! – резвится Николай и сразу же переходит на серьезный тон. – Хочется вставить свои "пять копеек". Что мы хотим сказать? Глупо поддерживать власть, ее всегда нужно дергать, чтобы она была в тонусе. По сути я "за" все эти маршы за импичмент. Но по форме они бывают не очень удачные.
Штурм Октябрського – глупость. У Саакашвили раздутое самомнение. Он часто перегибает.
Вопреки опасениям, флешмоб "Кофе на Крещатике" закончился мирно. За исключением небольшой стычки, которая произошла, когда к Юрию Бирюкову подошли молодые люди, представившиеся бойцами "Азова".
– Сейчас ты нам еще тут расскажешь, что "Азов" занимался контрабандой? – возмущался человек в униформе.
– Нет, – благоразумно отвечал Бирюков.
– А зачем говорить, что Мариуполь освобождал не "Азов"? Этот человек занимается дезинформацией в интернете. Мы хотим, чтобы он извинился, не петлял ж*опой, отвечал за свои слова. За ним стоит Администрация президента, у него тысячи подписчиков, а он врет, – накаляли ситуацию "азовцы", апеллируя к толпе. Но обошлось без драки.
"Что это было?.." – с этим немым вопросом сторонние наблюдатели покидали воскресное мероприятие, с удовольствием ныряя от дождя в метро.
Тем временем активные участники кофепития и их противники остались при своем.
– Вообще-то, это очень круто, – поясняла женщина с блаженной улыбкой. – Вот так вот просто взять, собраться, пообниматься, поговорить. Мне это очень напомнило атмосферу, которая была во время Оранжевой революции.
– Наколотые апельсинки уже закончились, но остались конфетки, – шутила другая участница акции.
– Да эту бандитскую власть нужно уничтожить. А не стоять тут за пару конфет. Разве не стыдно? – вопрошал случайный прохожий и грозил кулаком в сторону Банковой.
До Нового года оставалась неделя.
Евгений Руденко, УП
Фото: Евгений Руденко