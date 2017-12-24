Майдан на кофейной гуще. Кто пришел на "митинг порохоботов" в Киеве

"З собою мати гарний настрій, каву в термосах, бутерброди та цукерки Рошен!".

18 декабря украинский военный, участник АТО Алексей Петров зарегистрировал в Facebook мероприятие "Кофе на Крещатике". Он предложил АТОшникам и всем желающим собраться в полдень 24 декабря в центре Киева, в противовес "Маршам за импичмент" Михеила Саакашвили.

Что из этого вышло – наблюдала "Украинская правда".



За несколько дней до начала акции в соцсетях разгорелась настоящая война лозунгов и мемов.

С одной стороны баррикад – "михоботы". С другой – любители бодрящего напитка, которых сторонники Саакашвили тут же причислили к армии "порохоботов". В сети антиреволюционный кофе-брейк даже назвали "петтингом", двусмысленно намекая на имя того, кто сидит в главном кресле на Банковой.

Наблюдателей насторожил даже не призыв прихватить с собой конфеты "Рошен" – а то, что "адвокатами" акции "Кофе на Крещатике" выступили люди, близкие к Администрации президента.

В частности, кофепитие активно поддержал внештатный советник Петра Порошенко Юрий Бирюков. Хотя позднее он заявил, что не имеет отношения к организаторам.

Идею "Кофе на Крещатике" пустили в массы в понедельник, 18 декабря. Это произошло на следующий день после "Марша за импичмент", который закончился странной попыткой штурма Октябрського дворца.

После анонса "Кофе на Крещатике" все замерли в ожидании: в воскресенье "МихоМайдан" и его противники должны были пересечься в одном месте и в одно время. Но уже 19 декабря Михеил Саакашвили как будто "включил заднюю", заявив о том, что "Марш за импичмент" берет рождественскую паузу.

По состоянию на 9 утра 24 декабря 1,8 тысяч пользователей Facebook поставили на странице акции "Кофе на Крещатике" отметку "Пойду", еще 5,6 тысяч – "Интересуюсь". Идею также подхватили в Праге, Мельбурне, Дублине и разных городах Украины, где тоже предложили собраться в назначенном месте.

Пироги и провокаторы

Несмотря на проливной дождь, терзавший Киев целый день, под стелой на Майдане собрались около 500 человек, среди которых много людей в форме, бывших и действующих участников АТО. Но большинство все же гражданские – с термосами, сладостями (преимущественно "Рошен"), а также домашними пирогами и тортами.

Наталья Николаевна привезла на Майдан выпечку с орехами. Говорит, чтобы поддержать военнослужащих.

– Абсолютно любить президента невозможно. Но сейчас он на своем месте – и все! Главное ведь, чтобы ребята стояли крепко на фронте. А те, кто вернулся с войны, смогли устроиться в жизни, общаться, не чувствовали себя лишними, – рассказала она УП о своем видении флешмоба.

Алиса Беленко приехала в центр Киева, чтобы угостить всех желающих рыбным пирогом собственного приготовления.

– Какая же тут политика? – удивлялась она. – Большинство пришло, чтобы увидеться с друзьями, обняться, взбодриться, развиртуализироваться с теми, с кем знаком по соцсетям.

Алиса Беленко приехала в центр Киева, чтобы угостить всех желающих рыбным пирогом собственного приготовления

Впрочем, без актуальной повестки дня не обошлось.

Во время кофепития то и дело возникали словесные перепалки между теми, кто пришел поддержать Порошенко и теми, кто, мягко говоря, не в восторге от президента.

В "провокаторы" зачислили и 80-летнего пенсионера, назвавшегося Александром. Он выделялся из толпы тем, что в разных частях Майдана пытался зажечь свой альтернативный митинг.

– Банду – геть! – кричал не унимаясь мужчина.

– Провокатор! – смеялись ему в лицо кофелюбы.

– Вас что, устраивают тарифы? Меня нет. Я не собираюсь с вами тут кофе пить. Я пришел против Порошенко выступить.

– Ой, дедушка, что-то вы в Советском Союзе не ходили кричать против власти, а тут пришли…

– Слушай, тебя что, Порошенко устраивает?

– Да!

– Вот и иди, бл*дь, к АП, просись на чашечку кофе! – возмущался старик. – Пришел сюда позориться, рассказывать, как хорошо живется. Власть устроила геноцид. Дерибанят бюджет во время войны. Торговля с Россией выросла на 37%, на 5 миллиардов долларов увеличился товарооборот с оккупантом. Почему же Америка должна санкции применять?

– Про геноцид, дедушка, идите рассказывайте в Мариинский парк, в палатки к Михо.

– Я знаю, куда мне идти. Это – моя страна. А вот вы заблудились, сволочи…

С такой оценкой точно не была согласна Галина Зименко родом из Мариуполя. Она непоколебимо стояла у стелы под разыгравшимся ливнем, держа плакат с надписью "Порошенко – наш президент".

– Полностью поддерживаю президента, потому что он все правильно делает, – поделилась она с УП своими электоральными слабостями. – Он в такое сложно время согласился возглавить страну. Очень умный человек, дипломат. Не только хороший руководитель, но и семьянин приличный. Альтернативы ему не вижу.

Галина Зименко из Мариуполя не видит альтернативы действующему президенту

На шутливый вопрос, сколько платят на Банковой за такое мировоззрение, Галина спросила в ответ: "Я что, похожа на человека из дурдома?".

"Материализация фейков"

Главными звездами "кофеМайдана" стали внештатный советник президента Юрий Бирюков и автор мероприятия Алексей Петров. К ним постоянно подходили люди, наливали из термосов, делали селфи на память.

На вопрос журналистов, что они тут делают, оба отвечали, как по нотам: "Кофе пьем", – с чем, в общем-то, было сложно поспорить.

– Это же весело! Раньше было работы много, вот мы и не собирались. А сейчас год заканчивается, три дня выходных, – объяснил УП Юрий Бирюков.

Обвинения в излишней любви к президенту советник Порошенко отвергал с неизменной улыбкой и по-детски широко открытыми глазами.

Внештатный советник президента Юрий Бирюков стал звездой "кофеМайдана"

– Мы – "порохоботы"? Да нас же не существует! Даже расследование было, что нас 10 тысяч, и все это – фейковые аккаунты. Но удивительно, они взяли – и материализовались. Тут у нас не "антиМихоМайдан". Просто хотим показать другую страну. Вот она, такая: люди не кричат, ничего не крушат, просто обмениваются печеньками, – рассказал он.

Алексей Петров обвинения в связи с Банковой и проплаченном характере акции тоже отвергал.

– Тут мои боевые побратимы, есть люди, которых я знал только по Facebook, а теперь узнал лично, – объяснил он УП. – Народ общается, кто-то говорит про политику, кто-то про футбол, хоккей, кто-то ест конфеты. Завтра могут сказать, что мы – "агенты Абвера". Я не буду даже комментировать эти глупости. Акция точно не проплачена, людей точно никто не свозил. Пришли те, кто захотел.

Алексей Петров, автор идеи "Кофе на Крещатике", участник АТО

Пришел на Майдан и боец "Киевской Руси" с позывным "Моисей", нашивкой "Каратель" и эмблемой на шапке "Киевская хунта".

– Главное – увидеть своих побратимов. Может, тут и есть "порохоботы", но точно не я. Хотя мне как киевлянину очень не нравится, что полиция и Нацгвардия стоят там, возле Рады, сторожат тех, кто там собрался, в том числе алкоголиков. Вместо того чтобы ловить преступников. Мне не нравится, что перекрывают дороги. Мне не нравятся такие акции ("Марш за импичмент" – УП), – сообщил он.

– У нас мирная встреча. Мне наср*ть на лозунги, политические партии, тем более на Михо. Проблем всегда и везде достаточно. Но стоять, требовать скинуть власть – бред. С себя нужно начинать: правильно парковаться, не разбрасывать мусор, поменять лампочку в подъезде, – добавил Александр Чайников из 30-й отдельной моторизированной бригады.

А Андрей Янченко (позывной "Высота"), экс-командир 25-го батальона "Киевская Русь", отметил, что обвинения в "порохоботстве" только подхлестнули участников акции.

– Многие сюда пришли, потому что в интернете начался весь этот срач. Да какие мы "порохоботы"? Мне, например, все равно. Какой бы президент у нас не был, все равно он будет плохой. Не в президентах дело.

Мы друг друга видим по большей части на похоронах. Сейчас – уникальная возможность собраться вместе, когда мы не плачем, не хороним кого-то, – подытожил он.

"Мішу в Грузію, Пєтю – в Гагаузію"

На в целом размеренный ход акции, которая длилась чуть более двух часов, попытались повлиять около 30 молодых людей. Некоторые из них были в балаклавах и с нашивками "Национального корпуса".

Около 12:40 они начали разворачивать на стеклянном фасаде ТЦ "Глобус" большой плакат с надписью "Мішу в Грузію, Пєтю – в Гагаузію".

Полностью развернуться получилось не сразу, мешал сильный ветер. Под улюлюканье и смех кофеманов они все же расправили полотно, прицепив к его нижней части в качестве груза большие баклажки с водой и глыбы льда. После этого зажгли файера, позируя перед фото- и телекамерами.

В ответ участники акции "Кофе на Крещатике" показывали свои лозунги, соревнуясь в остроумии.

Айтишник Николай Корж пришел с самодельным плакатом "Я люблю оффшоры, коррупцию и гречку". Ироничный посыл уловили не все.

– Ты смотри, провокатор! – перемывала ему кости пожилая пара.

– Мы все с друзьями "порохоботы"! – резвится Николай и сразу же переходит на серьезный тон. – Хочется вставить свои "пять копеек". Что мы хотим сказать? Глупо поддерживать власть, ее всегда нужно дергать, чтобы она была в тонусе. По сути я "за" все эти маршы за импичмент. Но по форме они бывают не очень удачные.

Штурм Октябрського – глупость. У Саакашвили раздутое самомнение. Он часто перегибает.

Не все уловили ироничный посыл самодельного плаката айтишника Николая Коржа

Вопреки опасениям, флешмоб "Кофе на Крещатике" закончился мирно. За исключением небольшой стычки, которая произошла, когда к Юрию Бирюкову подошли молодые люди, представившиеся бойцами "Азова".

– Сейчас ты нам еще тут расскажешь, что "Азов" занимался контрабандой? – возмущался человек в униформе.

– Нет, – благоразумно отвечал Бирюков.

– А зачем говорить, что Мариуполь освобождал не "Азов"? Этот человек занимается дезинформацией в интернете. Мы хотим, чтобы он извинился, не петлял ж*опой, отвечал за свои слова. За ним стоит Администрация президента, у него тысячи подписчиков, а он врет, – накаляли ситуацию "азовцы", апеллируя к толпе. Но обошлось без драки.

"Что это было?.." – с этим немым вопросом сторонние наблюдатели покидали воскресное мероприятие, с удовольствием ныряя от дождя в метро.

Тем временем активные участники кофепития и их противники остались при своем.

– Вообще-то, это очень круто, – поясняла женщина с блаженной улыбкой. – Вот так вот просто взять, собраться, пообниматься, поговорить. Мне это очень напомнило атмосферу, которая была во время Оранжевой революции.

– Наколотые апельсинки уже закончились, но остались конфетки, – шутила другая участница акции.

– Да эту бандитскую власть нужно уничтожить. А не стоять тут за пару конфет. Разве не стыдно? – вопрошал случайный прохожий и грозил кулаком в сторону Банковой.

До Нового года оставалась неделя.

Евгений Руденко, УП

Фото: Евгений Руденко