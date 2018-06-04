Як заблокувати рахунки українських корупціонерів або Антикорупційний суд чи персональні санкції

Згідно з даними дослідження групи Рейтинг, 47% українців вважають, що Захід має застосувати персональні санкції проти політиків та високопосадовців, відповідальних за блокування антикорупційної реформи. Наріжний камінь цієї реформи — створення незалежного антикорупційного суду.

Ухвалення закону про антикорупційний суд є також обов’язковою передумовою надання Міжнародним валютним фондом (МВФ) наступного траншу Україні. При чому МВФ влаштує не абиякий закон, а прописані в ньому гарантії незалежності суду.

Водночас, народні депутати від БПП почали поширювати інформацію, що МВФ просто шукає приводи не дати гроші Україні, а дефолт — "це не завжди погано", якщо його правильно пояснити людям.

Вочевидь, більшості в парламенті дійсно все одно, чи буде в Україні дефолт чи ні. Головне для них — захистити свої статки від незалежного антикорупційного суду, який нарешті почне швидко і неупереджено розглядати справи НАБУ.

Долар за 40 гривень народним обранцям та оточенню Президента не страшний. Більшість "законно нажитого" вони, на відміну від простих смертних українців, тримають у валюті та за кордоном.

Проте є одне але.

Соціологія показала, що народ України не готовий у черговий раз відповідати за корупціонерів при владі. Майже половина опитаних українців вважають, що за провал створення незалежного антикорупційного суду, Захід має відповісти особистими санкціями проти високопосадовців.

Українцям зрозуміло, що народні депутати та оточення президента Порошенка захищають не "суверенне право незалежної держави призначати суддів без вето іноземних експертів", а можливість обраної політичної еліти безкарно красти. А накрадене наша "еліта" ретельно ховає за кордоном в ілюзіях, що жодні іноземні правоохоронні органи та фінрозвідки про це не знають.

У західних країн же є цілий набір інструментів для позбавлення віз, блокування і арешту іноземних рахунків українських корупціонерів та їхніх родин. Розглянемо їх детально.

Скасування віз

За рішенням Державного департаменту можна позбавити візи до США будь-кого. Зазвичай, таке рішення ухвалюється швидко, тихо і особа дізнається про це уже в аеропорту, коли прикордонники не пускають її на територію країни. Колись американці так позбавили візи Рената Кузьміна, екс-заступника Генпрокурора Пшонки. Аналогічні процедури існують у Великобританії та у багатьох інших країнах ЄС.

Персональні санкції

Навесні 2014 року Рада ЄС наклала персональні санкції та заморозила активи на рахунках Віктора Януковича та його соратників, які підозрювалися в корупційних злочинах. Аналогічне рішення ухвалили і в США.

Такі санкції заблокували можливість Януковичам спокійно втекти до країн Західної Європи або США. Принаймні на деякий час наша екс-"еліта" втратила можливість вільно розпоряджатися своїм незаконно накраденим і схованим на Заході майном.

Акт Магнітського

2016 року в США ухвалили Глобальний Акт Магнітського — закон, який дозволяє арештовувати рахунки та блокувати візи іноземним корупціонерам чи особам, які серйозно порушують права людини. Дані про розкрадання іноземними топ-чиновниками бюджетних коштів за кордоном чи відмивання ними брудних активів через фінансові установи США можуть стати достатнім приводом потрапити під санкції.

Формує список Магнітського Міністерство фінансів США та Держдепартамент із залученням до консультацій генпрокурора США. Підписує фінальне рішення — президент США.

Пропозиції до списку можуть надавати громадські організації, іноземні партнери, конгресмени та широке коло зацікавлених сторін.

Включення в процес ухвалення рішення Мінфіну та Генпрокуратури США означає, що список грунтується далеко не лише на публічно доступній інформації про статки іноземних корупціонерів, але й на основі даних фінрозвідки США (FINCEN) та органів розслідування — ФБР та Мін’юсту, який за функціями схожий з нашою прокуратурою.

У Мін’юсті США функціонує цілий підрозділ боротьби з клептократією (Kleptocracy Asset Recovery Initiative), до якого входить група досвідчених прокурорів та ФБРівців з фокусом на розслідуванні іноземної топ-корупції. Експерти з цього підрозділу координували розслідування справи проти Дмитра Фірташа, який зараз під домашнім арештом у Відні та всіляко намагається уникнути екстрадиції до США.

Якщо ж наші корупціонери вважають, що їм санкції США не страшні, бо в Америці в них немає ніяких статків, то це хибна думка.

Що таке американські санкції для корупціонера

По-перше, потрапляння під санкції США унеможливлює переказ грошей в американських доларах незалежно від того, з якої і в яку країну відбувається переказ. Усі транзакції в американській валюті здійснюються через банки-кореспонденти в США та моніторяться Фінрозвідкою.

По-друге, поява особи в санкційному списку OFAC США автоматично перетворює її на клієнта з дуже високим ризиком відмивання грошей і всі банки країн Західної Європи відмовлятимуть їй в обслуговуванні та звітуватимуть у фінрозвідки своїх країн.

У грудні 2017 президент США вперше застосував Глобальний акт Магнітського і вніс, серед інших, до списку санкцій сина генпрокурора Росії Артема Чайку, доньку першого президента Узбекистана Гульнару Карімову та Сергія Кусюка, екс-керівника українського "Беркуту".

У грудні 2018 очікується оновлення списку і в ньому можуть з’явитися й українські відомі корупціонери при владі, а також їхні близькі соратники та офшорні компанії.

Схожий закон ухвалили у Канаді в 2017 році та нещодавно у Великобританії, Естонії, Литві та Латвії.

Блокування закордонних рахунків, арешт статків та кримінальні провадження проти корупціонерів в інших країнах

В розвинених країнах світу існують механізми блокування рахунків іноземних політиків у разі виникнення питань щодо походження їхнього майна. Це інший дієвий правовий інструмент, якщо в публічному доступі є підтверджена фактами інформація про корупційні діяння та активи політичних діячів.

Усі іноземні фінансові установи зобов’язані ідентифікувати свого клієнта та визначати його рівень ризику.

Якщо бенефіціаром офшорної компанії-клієнта банку є ПЕП (політичний діяч, з англ — politically exposed person), який не зміг підтвердити легальність походження своїх статків — фінансова установа може відмовити у відкритті рахунку або відіслати звіт про підозрілу операцію в органи місцевої фінансової розвідки, яка може вимагати блокування рахунку. Фінрозвідка використовує звіти від банків як підставу для порушення кримінальних проваджень та початку перевірок.

2010 року брати Андрій та Сергій Клюєви збрехали, що вони не є ПЕПами, відкриваючи рахунок в австрійському банку для своєї австрійської компанії.

2012 року, за рік до початку Майдану, Центр протидії корупції написав заяву про злочин в австрійські банки та прокуратуру з описом публічно відомих фактів про корупційні злочини братів Клюєвих та використання ними австрійських компаній задля відмивання брудних грошей.

Проти Клюєвих та їхніх статків порушили кримінальне провадження у Австрії та почали перевірку інформації про сонячний бізнес екс-топ-посадовців. Пізніше, уже навесні 2014 частину цієї інформації використали для блокування грошей Клюєвих за кордоном під час накладання персональних санкцій ЄС.

Наразі посилений контроль та протидія відмиванню коштів стає одним з головних пріоритетів для урядів Західних країн. Після початку нової ери "холодної війни" з Росією після Сирії, України та втручання в вибори США, особливо активізувалися американські контролюючі та правоохоронні органи.

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Американці пригрозили застосувати санкції проти цього банку і закрити всі кореспондентські рахунки у банках США. Це смертельно для будь-якого банку світу, який проводить транзакції в американських доларах.

У результаті, ABLV Bank зараз самоліквідовується, а парламент Латвії був змушений ухвалити спеціальний закон для усунення брудного злочинного капіталу з фінансової системи країни.

Схожі процеси відбуваються щодо мальтійських та кіпрських банків, які під тиском американських регуляторів починають ставитися більш відповідально до обов’язку фінансового моніторингу.

На початку року найбільший штраф у своїй історії отримав від британських та американських правоохоронців найбільший банк Німеччини Дойче Банк. Причина — порушення вимог фінансового моніторингу та посередництво у відмиванні брудних грошей, зокрема російського походження.

Ну і нарешті, в ЄС почали визнавати проблему і посилювати контроль над фінансовими установами країн-членів ЄС.

Особливого прогресу протягом останнього року у боротьбі з брудним іноземним капіталом досягли в Британії. З січня 2018 року діє новий закон про "необгрунтовані активи" іноземних публічних діячів (ПЕПів), який дозволяє британським правоохоронцям через суд конфісковувати такі активи.

У 2018 очікуються перші провадження у Великобританії для тестування нового механізму. Вочевидь, британські правоохоронці користуватимуться даними своєї фінрозвідки та публічно доступними фактами про підозрілі статки іноземних ПЕПів на території Сполученого Королівства.

У березні цього року британські правоохоронці уже почали процес конфіскації елітної нерухомості вартістю 30 мільйонів доларів сердньоазійського клептократа, ім’я якого поки не розкривається.

Окрім того, у Британії діє публічний реєстр бенефіціарних власників компаній, що значно ускладнює можливість корупціонерам приховатися за складною офшорною структурою власності юридичних осіб. Подібні реєстри (у деяких випадках публічні, у деяких — доступні лише для правоохоронних органів) створили за останні кілька років у всіх країнах ЄС та країнах, формально підлеглих Британії.

Зазвичай, західні банки, котрі обслуговують клієнтів-ПЕПів з високим ризиком, виправдовуються відсутністю в публічному доступі якогось списку політичних діячів (ПЕПів) та можливості перевірити з відкритих джерел легальність походження статків таких клієнтів.

Саме тому найпростішим способом для нас переконати Захід блокувати іноземні рахунки українських корумпованих високопосадовців, є просто зібрати та перекласти публічно доступні факти про корупцію і статки наших ПЕПів, щоб пізніше передати цю інформацію усім фінустановам та контролюючим органам країн ЄС та в Мінфін США.

Основа цього вже є, як і досвід з Янукович.інфо з часів Революції Гідності. Уже тоді, ми зрозуміли, що більшість українських політиків банально брешуть за кордоном, що не є політичними діячами, ми вирішили зробити публічний реєстр таких осіб, їх членів родин та пов'язаних осіб.

Ми створили публічну англомовну базу даних український ПЕПів, котрою щомісяця користуються близько 30 тисяч осіб з більше 100 країн світу. У травні 2018 року ЦПК передав усі дані бази компанії Томпсон Ройтерс — власнику всесвітньовідомої комерційної системи перевірки клієнтів World Check.

Тепер інформація про українських ПЕПів, їхніх родичів та пов’язаних осіб стане доступною для всіх іноземних фінансових установ, які за допомогою World Check моніторять підозрілі операції своїх клієнтів.

Окрім того, англомовна публічна база українських ПЕПів уже синхронізована з електронними деклараціями високопосадовців.

Як це працює

Якщо раптом якийсь умовний Кононенко чи його дружина через Белізьку офшорку відкриває рахунок у банку на Кіпрі, щоб здійснити переказ кількох сот тисяч американських доларів, кіпрський банк зобов`язаний перевірити легальність походження всіх статків Кононенка. І якщо в декларації Кононенко не вказав себе бенефіціаром Белізької фірми, як того вимагає українських закон, кіпрський банк зобов’язаний повідомити кіпрську фінрозвідку і на її вимогу заблокувати рахунок.

Окрім того, переказ в американській валюті буде проходити через банк-кореспондент у США, який також зафіксує факт проведення транзакції для незадекларованої Белізької компанії умовного Кононенка.

Ця інформація стає доступною для фінрозвідки США — FINCEN, з якою працює ФБР у рамках кримінальних проваджень щодо відмивання грошей та організованої міжнародної злочинності. Брехня в деклараціях є достатньою підставою для ФБР порушити справу за ознаками відмивання грошей проти українських високопосадовців.

При чому тут американське ФБР до українських чиновників, які порушують український закон? Та до того, що будь-який переказ у валюті американського долару де-юре проходить через американський кореспондентський банк, даючи право правоохоронним органам США перевіряти та розслідувати такі транзакції.

У підсумку: якщо українські високопосадовці раптом не задекларували іноземні вілли, яхти, літаки, компанії, рахунки, то фінрозвідки ЄС та США з великою вірогідністю цю інформацію вже мають.

Юристи Центру протидії корупції своєю чергою звертатимуть увагу іноземних фінансових установ, фінрозвідок та правоохоронців на українських ПЕПів, які мають підозрілі статки за кордоном чи в Україні. Така інформація стане важливим підгрунтям для блокування рахунків та порушення кримінальних проваджень за кордоном щодо українських ПЕПів.

Провал голосування за незалежний антикорупційний суд буде для нас приводом запустити на повну силу невідворотний механізм полювання за іноземними статками народних депутатів та очільників Адміністрації Президента, котрі тягнуть країну до дефолту.

Якщо вони не дадуть створити незалежний суд в Україні — ми полюватимемо через незалежні правоохоронні органи інших країн за їхніми статками за кордоном. Створення розширених профілів на основі інформації з журналістських розслідувань та публічно відомих фактів — виключно питання часу.

Ми це зробили під час Євромайдану щодо статків Януковича та його соратників, і досить реально можемо зробити так і сьогодні.

Зараз це буде зробити навіть легше, враховуючи світовий тренд боротьби проти відмивання грошей та нові масиви відкритих даних в Україні, у тому числі публічний реєстр електронних декларацій.

Українські громади у країнах ЄС та США максимально публічно та ефективно донесуть як і взимку 2013-2014 нашу інформацію та вимоги до цільової аудиторії. Весь західний світ, зокрема фінансові установи, фінрозвідки та правоохоронні органи, будуть мати список профілів українських високопосадовців, які знехтують антикорупційним судом та майбутнім країни заради збереження своїх статків.

Підсумовуючи все вище, ЦПК звертається до парламентарів. Шановні депутати, якщо ви дійсно думаєте, що дефолт вам не страшний, бо все нажите ретельно сховане за кордоном і чекає на вас — схаменіться!

Після провалу голосування за антикорупційний суд вам тікати буде нікуди. У Януковича була краща ситуація — він міг втекти до Росії.







