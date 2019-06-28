Між Прагою і Тайбеєм

Украинское поражение в ПАСЕ породило предсказуемые споры о том, кто же виноват в случившемся – Зеленский или Порошенко. А еще оно породило предсказуемые исторические параллели.

Преданная Чехословакия, близорукий Чемберлен, позорное Мюнхенское соглашение 1938 года: в Украине об этом вспоминают всякий раз, когда Запад идет навстречу путинской России.

Сравнивая себя с Прагой, брошенной западными партнерами, мы ждем неизбежного возмездия. Мы уверены, что европейцы еще поплатятся за свое заигрывание с Кремлем.

Мюнхен-1938 свидетельствует о неотвратимой исторической справедливости.

Нельзя разменивать принципы и ценности на политическую целесообразность: доказано Чехословакией!

Нельзя потакать агрессору и преступнику: доказано Чехословакией!

Нельзя заключать аморальную сделку с сильным за счет слабого: доказано Чехословакией!

Но, к сожалению, эти рассуждения построены на самообмане.

Нам кажется, что в конце 1930-х Запад предал Чехословакию и поэтому проиграл. А циничная правда заключается в том, что Запад проиграл, и лишь поэтому его тогдашнюю политику считают предательством.

Если бы аморальная сделка с Берлином за счет Праги оказалась успешной, если бы новой мировой войны удалось избежать, то сейчас Мюнхенское соглашение считалось бы логичным и трезвым шагом, проявлением политического реализма.

Подобные случаи в истории, увы, не редкость – и при желании любой из них можно сравнить с произошедшим в ПАСЕ на этой неделе.

Октябрь 1971 года. Генассамблея ООН голосует за резолюцию 2758 "Восстановление законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций".

Уже в названии этой резолюции сквозит фальшь.

На самом деле законные права принадлежат Китайской Республике со столицей в Тайбэе. Китайская Республика – одно из государств-основателей ООН, постоянный член Совета Безопасности с 1945 года.

После поражения в войне с Мао Цзэдуном и эвакуации на Тайвань этот статус сохранялся за Китайской Республикой более двадцати лет, и все это время страна оставалась верной союзницей Запада в борьбе с коммунизмом.

Реклама:

Международное право, западные принципы и ценности – на стороне Тайбэя.

А что представляет собой тогдашняя КНР, претендующая на китайское место в Совбезе ООН?

Красный Китай – совершенно людоедское государство даже по меркам соцлагеря. Десять лет назад режим Мао убил от 20 до 40 миллионов своих подданных, устроив величайший в истории искусственный голод.

Пять лет назад в КНР начался кошмар "культурной революции" с беснующимися хунвейбинами, массовыми погромами, пытками и убийствами.

Красный Китай – агрессор с многолетним стажем. За его плечами – отправка сотен тысяч мнимых "добровольцев" в Корею, аннексия беззащитного Тибета, две неудачные попытки атаковать Тайвань, развязывание пограничной войны с Индией.

Красный Китай – покровитель экстремистов во всем мире. На его совести – подрывная концепция "народных войн" и кровопролитие во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки.

Но зато красный Китай многократно больше и сильнее Китайской Республики. У него есть ядерное оружие. И политическая целесообразность требует не держать буйных пекинских коммунистов в изоляции, а попытаться с ними договориться.

Еще в 1960-х американский дипломат Эдвин Райшауэр напишет госсекретарю Дину Раску: "Мы делаем вид, что именно жители Тайваня, а не семьсот миллионов их соотечественников на материке, составляют историческую общность, известную под названием "Китай". Боюсь, это притворство слишком дорого нам обходится".

К началу семидесятых подобная точка зрения на Западе побеждает: принципиальность в отношении Китая обходится слишком дорого!

Реклама:

Резолюцию о передаче китайского места в ООН товарищу Мао принимают 76-ью голосами против 35-ти.

За организаторов "культурной революции" и крупнейшего в истории голодомора голосуют Великобритания и Франция, Италия и Нидерланды, Австрия и Бельгия, Дания и Швеция, Ирландия и Норвегия, Исландия и Португалия, Израиль и Канада.

Главный союзник Китайской Республики – США – голосует против резолюции, но это лишь попытка сохранить лицо.

В Вашингтоне уже взят курс на сближение с Пекином, в КНР уже побывал хитроумный Генри Киссинджер, а в следующем году президент Никсон лично пожмет руку Мао Цзэдуну.

На Тайване шокированы предательством Запада.

С негодованием отвергнуто стыдливое американское предложение – прийти к компромиссу с коммунистами и заседать в ООН совместно.

Произнесено много красивых и гордых слов: "Китайская нация не будет предана дважды. Если Пекин станет членом ООН, то Тайбэй отойдет в сторону. Противное невозможно: по собственной воле тигр не сбрасывает свою шкуру".

"Чувство собственного достоинства есть у каждого человека. Оно же присуще и нации". "Президенту США обязательно представится случай убедиться в коварстве коммунистов. Знайте, что Тайбэй не пойдет ни на какие уступки их режиму".

Но красивые речи ничего не меняют: государство, еще вчера бывшее постоянным членом Совета Безопасности, остается не у дел...

Какова мораль этой грустной истории?

Мораль в том, что за пределами Тайваня эту грустную историю никто не вспоминает. Членство КНР в Совбезе ООН уже давно воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

Большинство читателей этого текста даже не задумывались, что когда-то все было иначе. Так выглядят плоды успешной политической беспринципности.

В конце 1930-х, решая свои проблемы за счет Чехословакии, Запад не добился успеха – и потому Мюнхенское соглашение осталось в истории позорным предательством.

В начале 1970-х, решая свои проблемы за счет Китайской Республики, Запад вполне преуспел – и потому резолюция 2758 осталась в истории закономерным и логичным решением. Тогдашний размен принципов и ценностей на политическую целесообразность устроил всех. Всех, кроме пострадавшего Тайбэя.

Когда наши западные партнеры пытаются решить собственные проблемы за счет Киева, нам удобно думать, что на дворе новые тридцатые. Что мы – Прага, которая еще дождется от Запада извинений и покаянных речей.

Но вполне возможно, что на дворе всего лишь новые семидесятые. И Киеву суждено оказаться не Прагой, а Тайбэем.

Михаил Дубинянский