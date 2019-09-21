Подкаст "Кляті питання": "З’їмо землю, щоб її не вивезли китайці"

Федір Попадюк
колаж: Андрій Калістратенко
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Субота, 21 вересня 2019, 16:40

18 років тому держава вирішила, що її громадяни не здатні розпоряджатися тим, чим вони володіють, і впровадила мораторій на продаж землі в Україні.

Усі ці роки навколо питання про ринок землі точилися запеклі дискусії. Треба впроваджувати, чи не треба? Якщо треба, то на яких умовах?

Після довгих років мораторія, крапку у цьому питанні вирішив поставити Володимир Зеленський. 

На цьому тижні його команда представила свій план дій. Отже, запуск ринку відбудеться 1 жовтня 2020 року. Необхідні закони повинні бути ухвалені до кінця року.  

Слухачі подкасту "Кляті питання" не раз просили пояснити земельне питання. 

Щоб зрозуміти, навіщо потрібен ринок землі, автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк поговорив Олегом Нів’євським – професором Київської школи економіки, консультантом Світового банку і великим спеціалістом у аграрних та земельних питаннях.

Що з цього вийшло, можна послухати трохи нижче:

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання" та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями.

Що у подкасті?

  • Передісторія появи мораторію на землю в Україні;
  • Звідки стільки популізму та страхів навколо питання ринку землі. Чому так багато політиків спекулюють на цій темі;
  • Що треба знати про світовий досвід. Де є мораторій, де немає, у яких країнах земля належить державі, у яких повністю приватизована;
  • Як має відбуватись зняття мораторію на продаж земель;
  • Що дасть Україні відкриття ринку землі. Які є позитивні та негативні наслідки.

Інші випуски подкасту "Кляті питання":

Що не так з наркополітикою в Україні? Гість випуску: Тарас Ратушний

Що таке відкриті виборчі списки? Гість випуску: Андій Андрушків

Чому перемогла "Слуги народу"? Гості випуску: Роман Романюк та Роман Кравець

Чому вчать у Гарварді? Гість випуску: Севгіль Мусаєва 

Чому у проросійської "Опозиційної платформи" такі високі рейтинги? Гість випуску: Роман Кравець

Що таке медичний канабіс та нащо його легалізовувати? Гість випуску: Тарас Ратушний

Церковний епізод: Філарет, ПЦУ, УПЦ КП, КПСС. Гість випуску: Роман Романюк

Аудит антикорупційних органів. Гість випуску: Віталій Шабунін

Все про електронний квиток. Гість випуску: Юрій Назаров

Теми: земля


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