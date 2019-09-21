Подкаст "Кляті питання": "Съедим землю, чтобы ее не вывезли китайцы"

18 років тому держава вирішила, що її громадяни не здатні розпоряджатися тим, чим вони володіють, і впровадила мораторій на продаж землі в Україні.

Усі ці роки навколо питання про ринок землі точилися запеклі дискусії. Треба впроваджувати, чи не треба? Якщо треба, то на яких умовах?

Після довгих років мораторія, крапку у цьому питанні вирішив поставити Володимир Зеленський.

На цьому тижні його команда представила свій план дій. Отже, запуск ринку відбудеться 1 жовтня 2020 року. Необхідні закони повинні бути ухвалені до кінця року.

Слухачі подкасту "Кляті питання" не раз просили пояснити земельне питання.

Щоб зрозуміти, навіщо потрібен ринок землі, автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк поговорив Олегом Нів’євським – професором Київської школи економіки, консультантом Світового банку і великим спеціалістом у аграрних та земельних питаннях.

Що з цього вийшло, можна послухати трохи нижче:

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